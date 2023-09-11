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“Dubleuse” تطور مشروعًا بنشاط تجارى إدارى فى“القاهرة الجديدة” - جريدة البورصة

9/11/2023 11:01:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة Dubleuse للتطوير العقارى، عن إطلاق مشروعها الجديد District People التجارى الإدارى بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وقال المهندس معاذ محمد، رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse، إنه من المتوقع البدء فى تسليم المشروع خلال 3 سنوات من البدء فى عمليات التنفيذ.

وأوضح محمد، أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ليضم وحدات ومكاتب إدارية ومساحات تجارية.

وأشار إلى أن مشروع“District People” يضم مكاتب إدارية ومحلات تجارية بما يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة، كما تم تزويد المشروع بكافة المرافق والخدمات مع توفير بنية تحتية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

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