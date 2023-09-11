“Dubleuse” تطور مشروعًا بنشاط تجارى إدارى فى“القاهرة الجديدة” - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 11:01:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة Dubleuse للتطوير العقارى، عن إطلاق مشروعها الجديد District People التجارى الإدارى بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وقال المهندس معاذ محمد، رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse، إنه من المتوقع البدء فى تسليم المشروع خلال 3 سنوات من البدء فى عمليات التنفيذ.
وأوضح محمد، أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ليضم وحدات ومكاتب إدارية ومساحات تجارية. وأشار إلى أن مشروع“District People” يضم مكاتب إدارية ومحلات تجارية بما يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة، كما تم تزويد المشروع بكافة المرافق والخدمات مع توفير بنية تحتية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.
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