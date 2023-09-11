وقال المهندس معاذ محمد، رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse، إنه من المتوقع البدء فى تسليم المشروع خلال 3 سنوات من البدء فى عمليات التنفيذ.

وأوضح محمد، أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ليضم وحدات ومكاتب إدارية ومساحات تجارية.