ستيوارت ليفين رئيساً تنفيذياً لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 11:01:06 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن تعيين ستيوارت ليفين رئيساً تنفيذياً لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق، الشركة التابعة لأوراسكوم للتنمية والمسؤولة عن معظم العمليات الفندقية.
وسيقود ستيورات خطة التحول والتوسع فى أعمال الفنادق بشركة أوراسكوم للتنمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء والشركاء التجاريين والعاملين والمدن المتكاملة للشركة فى مصر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، ومونتينيغرو، وسويسرا.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضوًا أساسيًا فى اللجنة التنفيذية لشركة أوراسكوم للتنمية، تحت قيادة عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى للمجموعة.
كما سيعمل ستيوارت بشكل وثيق مع يواكيم شميت، المسؤول عن العمليات التشغيلية لمحفظة فنادق شركة أوراسكوم للتنمية والتى تضم 33 فندقًا فى ثلاث قارات، أيضاً، سيكون يواكيم شميت مسئولاً عن الافتتاحات الفندقية المستقبلية الجديدة، وسيشغل يواكيم شميت منصب الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق.
ويتمتع ستيوارت بخبرة واسعة فى مجال الضيافة امتدت إلى عقد من الزمن فى العمل مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفندقية، ومنها على وجه الخصوص، منصب نائب الرئيس التجارى لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال“IHG” فى المملكة المتحدة وإيرلندا، ولديه أيضاً خبرة واسعة فى مجال الطيران والرحلات البحرية، بما فى ذلك توليه منصب نائب الرئيس بشركة رويال كاريبيان إنترناشونال كروزس.
وقال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم للتنمية:“نرحب بستيوارت لقيادة أعمالنا فى قطاع إدارة الفنادق فى هذه الفترة الاستثنائية، الأمر الذى يؤكد حرصنا على جذب أفضل الكفاءات، ويتوافق سجل ستيورات الحافل فى المجالات التجارية والمبيعات والتسويق مع توجهنا الاستراتيجى، لتعزيز مستوى خدماتنا فى تقديم ضيافة متميزة، خاصة مع دعم القيادة التشغيلية ليواكيم شميت، نثق بأن أعمالنا فى قطاع الفنادق مُجهزة لمواصلة التطوير والتقدم والنمو الملحوظ الذى تم تحقيقه”.
وقال ستيوارت ليفين، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق:“أفتخر بحجم أعمال وبرؤية واستراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية الفريدة فى بناء المدن المتكاملة، حيث تشكل محفظتنا المكونة من 33 فندقًا، وتضم أكثر من 7000 غرفة لاستضافة العملاء فى هذه الوجهات الاستثنائية – سواءً فى فنادقنا المستقلة المتميزة أو فى فنادق العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما فى ذلك ذا تشيدى، موفنبيك، راديسون، روتانا، شيراتون وشتيجنبرجر، وأتطلع إلى التعاون مع قيادتنا وفريقنا وشركائنا لتحويل وتوسيع الأعمال الفندقية لشركة أوراسكوم للتنمية، بما يتماشى مع رحلة أوراسكوم للتنمية لتصبح مطورًا عالمياً متكاملاً ومتميزاً”.
الجدير بالذكر أن نتائج أعمال فنادق أوراسكوم للتنمية أظهرت نموًا قويًا فى عام 2023، مع زيادة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 32.5% لتصل إلى 80.3 مليون فرنك سويسرى، وزيادة إجمالى الأرباح التشغيلية بنسبة 86.2% لتصل إلى 35 مليون فرنك سويسرى.
وترجع هذه النتائج فى المقام الأول إلى زيادة متوسط الأسعار اليومية، واستمرار الطلب على الترفيه، وزيادة معدلات الإشغال.
وحصلت فنادق أوراسكوم للتنمية المتميزة والفاخرة على جوائز تقديرية من Condé Nast Traveller، وTripAdvisor، وBBC Travel وغيرها من الأسماء المرموقة فى الصناعة. وفى مصر، تشمل فنادق أوراسكوم للتنمية مجموعة واسعة من الفنادق فئة خمس وأربع وثلاث نجوم وفنادق البوتيك فى مدن الجونة على سواحل البحر الأحمر، وطابا هايتس الواقعة بالقرب من جبال سيناء.
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