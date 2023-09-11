وسيقود ستيورات خطة التحول والتوسع فى أعمال الفنادق بشركة أوراسكوم للتنمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء والشركاء التجاريين والعاملين والمدن المتكاملة للشركة فى مصر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، ومونتينيغرو، وسويسرا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضوًا أساسيًا فى اللجنة التنفيذية لشركة أوراسكوم للتنمية، تحت قيادة عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى للمجموعة.

كما سيعمل ستيوارت بشكل وثيق مع يواكيم شميت، المسؤول عن العمليات التشغيلية لمحفظة فنادق شركة أوراسكوم للتنمية والتى تضم 33 فندقًا فى ثلاث قارات، أيضاً، سيكون يواكيم شميت مسئولاً عن الافتتاحات الفندقية المستقبلية الجديدة، وسيشغل يواكيم شميت منصب الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق.

ويتمتع ستيوارت بخبرة واسعة فى مجال الضيافة امتدت إلى عقد من الزمن فى العمل مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفندقية، ومنها على وجه الخصوص، منصب نائب الرئيس التجارى لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال“IHG” فى المملكة المتحدة وإيرلندا، ولديه أيضاً خبرة واسعة فى مجال الطيران والرحلات البحرية، بما فى ذلك توليه منصب نائب الرئيس بشركة رويال كاريبيان إنترناشونال كروزس.

وقال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم للتنمية:“نرحب بستيوارت لقيادة أعمالنا فى قطاع إدارة الفنادق فى هذه الفترة الاستثنائية، الأمر الذى يؤكد حرصنا على جذب أفضل الكفاءات، ويتوافق سجل ستيورات الحافل فى المجالات التجارية والمبيعات والتسويق مع توجهنا الاستراتيجى، لتعزيز مستوى خدماتنا فى تقديم ضيافة متميزة، خاصة مع دعم القيادة التشغيلية ليواكيم شميت، نثق بأن أعمالنا فى قطاع الفنادق مُجهزة لمواصلة التطوير والتقدم والنمو الملحوظ الذى تم تحقيقه”.

وقال ستيوارت ليفين، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق:“أفتخر بحجم أعمال وبرؤية واستراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية الفريدة فى بناء المدن المتكاملة، حيث تشكل محفظتنا المكونة من 33 فندقًا، وتضم أكثر من 7000 غرفة لاستضافة العملاء فى هذه الوجهات الاستثنائية – سواءً فى فنادقنا المستقلة المتميزة أو فى فنادق العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما فى ذلك ذا تشيدى، موفنبيك، راديسون، روتانا، شيراتون وشتيجنبرجر، وأتطلع إلى التعاون مع قيادتنا وفريقنا وشركائنا لتحويل وتوسيع الأعمال الفندقية لشركة أوراسكوم للتنمية، بما يتماشى مع رحلة أوراسكوم للتنمية لتصبح مطورًا عالمياً متكاملاً ومتميزاً”.

الجدير بالذكر أن نتائج أعمال فنادق أوراسكوم للتنمية أظهرت نموًا قويًا فى عام 2023، مع زيادة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 32.5% لتصل إلى 80.3 مليون فرنك سويسرى، وزيادة إجمالى الأرباح التشغيلية بنسبة 86.2% لتصل إلى 35 مليون فرنك سويسرى.

وترجع هذه النتائج فى المقام الأول إلى زيادة متوسط الأسعار اليومية، واستمرار الطلب على الترفيه، وزيادة معدلات الإشغال.

وحصلت فنادق أوراسكوم للتنمية المتميزة والفاخرة على جوائز تقديرية من Condé Nast Traveller، وTripAdvisor، وBBC Travel وغيرها من الأسماء المرموقة فى الصناعة.