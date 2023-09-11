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ترامب يطالب برد قاضية التدخل في الانتخابات تانيا تشوتكان

9/11/2023 9:21:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية.

وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من تسع صفحات: "لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".

وأشار إلى أن "مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية".

واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 يناير لإظهاره "ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لا يزال خارج السجن حتى يومنا هذا".

وأضاف بلانش أن "القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي".

وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.

وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.

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