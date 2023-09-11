ترامب يطالب برد قاضية التدخل في الانتخابات تانيا تشوتكان
التاريخ
9/11/2023 9:21:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية.
وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".
وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من تسع صفحات: "لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".
وأشار إلى أن "مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية".
واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 يناير لإظهاره "ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لا يزال خارج السجن حتى يومنا هذا".
وأضاف بلانش أن "القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي".
وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.
MENAFN11092023000110011019ID1107049503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.