اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات

وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.

وقالت نائبة وزير الصحة إيريني أغابيداكي "يجب استخدام المياه المعبأة في كل الأغراض لنظافتنا الشخصية ومياه الشرب والطهي، بل ولكل الأغراض التي يتعين علينا القيام بها داخل المنزل".

وألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من 700 كيلومتر مربع في الحزام الزراعي المركزي في اليونان، بحسب برنامج " كوبرنيكوس" لمراقبة مناخ الأرض بالأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ودمرت الفيضانات المنازل والطرق وتركت آلاف الأسر بدون كهرباء أو مياه طوال أيام.

ولقي 15

شخصا حتفهم في الفيضانات، فيما تم إنقاذ عدة آلاف في عمليات إخلاء ضخمة شهدت استخدام المروحيات.

وكانت اليونان قد ناشدت الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لمساعدة لمنكوبي الفيضانات على إعادة بناء منازلهم وأعمالهم.