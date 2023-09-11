Tuesday, 12 September 2023 04:59 GMT

اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات

9/11/2023 7:29:38 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أصدر مسؤولو الصحة في اليونان مناشدة عاجلة لسكان منطقة وسط البلاد المنكوبة بالفيضانات، بتجنب استخدام مياه الفيضانات في الاحتياجات المنزلية جراء مخاوف متزايدة من التلوث.

وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.

وقالت نائبة وزير الصحة إيريني أغابيداكي "يجب استخدام المياه المعبأة في كل الأغراض لنظافتنا الشخصية ومياه الشرب والطهي، بل ولكل الأغراض التي يتعين علينا القيام بها داخل المنزل".

وألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من 700 كيلومتر مربع في الحزام الزراعي المركزي في اليونان، بحسب برنامج " كوبرنيكوس" لمراقبة مناخ الأرض بالأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ودمرت الفيضانات المنازل والطرق وتركت آلاف الأسر بدون كهرباء أو مياه طوال أيام.

ولقي 15
شخصا حتفهم في الفيضانات، فيما تم إنقاذ عدة آلاف في عمليات إخلاء ضخمة شهدت استخدام المروحيات.

وكانت اليونان قد ناشدت الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لمساعدة لمنكوبي الفيضانات على إعادة بناء منازلهم وأعمالهم.

MENAFN11092023000151011027ID1107049017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث