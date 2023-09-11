قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ

ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وتحدث مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد ياسر الهباهبة، عن وضع الخطة التنفيذية لتطبيق قانون السير، والتي شملت عدة محاور، منها المحور القانوني لإعادة النظر في بعض التعليمات وأسس حجز المركبات استنادا للمادة 24 من القانون المعدل، وذلك في تصريح للمملكة.

والمحور الآخر هو المحور التدريبي، وتضمن عقد ورشات عمل ومحاضرات مكثفة للمرتبات من أجل القيام بإنفاذ القانون بالشكل المطلوب، وإعطاء محاضرات تتعلق بمهارات التواصل والتعامل مع الجمهور.

وأشار إلى محور التوعية المرورية، الذي اقتضى تسليط مديرية الأمن العام الضوء على أبرز المخالفات التي تم تعديلها في القانون عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتواصلت كوادر العلاقات العامة في الإدارات المروية المختلفة مع المجتمع المحلي والمدارس والجامعات والشركات من أجل عقد ورشات عمل ومحاضرات للتعريف بأبرز ما اشتمل عليه قانون السير المعدل، وفق الهباهبة.

وقال، إن المحور الأخير هو المحور التقني، الذي تضمن عكس جميع التعديلات على الأنظمة المرورية الموجودة في إدارة الترخيص وأمانة عمان لتتوافق مع ما ورد في قانون السير المعدل.

وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.

كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، جاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى 6 أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية، والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.

وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة، وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.

وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.