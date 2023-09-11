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محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع اليونان

9/11/2023 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة..قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد وما أسفرت عنه من أضرار .

كما قدم سموه خالص تعازيه ومواساته للشعب اليوناني الصديق وذوي الضحايا .. مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان ووقوفها إلى جانب شعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الشعب اليوناني..مثمناً مواقف دولة الإمارات تجاه الشعب اليوناني في مختلف الظروف

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