محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع اليونان

محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع اليونان
التاريخ
9/11/2023 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة..قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد وما أسفرت عنه من أضرار .
كما قدم سموه خالص تعازيه ومواساته للشعب اليوناني الصديق وذوي الضحايا .. مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان ووقوفها إلى جانب شعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة.
من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الشعب اليوناني..مثمناً مواقف دولة الإمارات تجاه الشعب اليوناني في مختلف الظروف
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