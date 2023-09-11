رئيس الدولة يعزي هاتفياً الدبيبة وحفتر في ضحايا الفيضانات



قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” - خلال اتصالين هاتفيين - مع المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والمشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية..صادق التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها ليبيا الشقيقة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب الليبي الشقيق وذوي الضحايا..سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد سموه خلال الاتصالين الهاتفيين تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها الشقيق خلال هذه الظروف الصعبة وتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود ليبيا في مواجهة هذه الأزمة.

من جانبهما عبر عبد الحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر عن شكرهما وتقديرهما للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها صاحب السمو رئيس الدولة تجاه ليبيا وأهلها .. وثمنا المواقف الأخوية الأصيلة لدولة الإمارات تجاه الشعب الليبي في مختلف الظروف .. داعيين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.