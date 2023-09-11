وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة، للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وأدت إلى إصابة آخرين.

وعبّر سموه عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات، داعياً الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء في ليبيا في ضحايا الفيضانات.. نتضامن معهم ونقف إلى جانبهم وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة من كل مكروه».

بدوره، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله التعازي لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في منصة «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.. وقلوبنا معهم .. ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم .. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء .. وأدام أمنهم وسلامتهم .. وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت».

كما أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار دانيال، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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