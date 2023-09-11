إعصار دانيال في ليبيا.. تغطية مستمرة

خلف إعصار "دانيال" الذي ضرب شرق ليبيا أمس أكثر من 2000 قتيل

وفقد ما بين 5 و6 آلاف.

ونقل موقع سكاي نيوز عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين

قوله إنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وأفاد المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتا إلى توجيه المشير خليفة حفتر بانتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.





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