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شراكة استراتيجية بين «ياه كليك» و«نيجيريا للاتصالات»

9/11/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت شركة ((ياه كليك)) لحلول البيانات، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية ((الياه سات))، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ((نيجيريا للاتصالات الفضائية)) المحدودة، بهدف توسيع انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الهامة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستعمل شركة ((ياه كليك)) عن كثب مع شركة ((نيجيريا للاتصالات الفضائية)) لتوفير خدمات إنترنت النطاق العريض بسرعة وموثوقية أكبر. وستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة السرعة إلى 25 ميغابت في الثانية للملفات القياسية، وما يصل إلى 100 ميغابت في الثانية لعملاء الشركات، وبالتالي تعزيز مجموعة واسعة من الخدمات العامة والمؤسسية.

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