شراكة استراتيجية بين «ياه كليك» و«نيجيريا للاتصالات»
التاريخ
9/11/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وقّعت شركة ((ياه كليك)) لحلول البيانات، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية ((الياه سات))، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ((نيجيريا للاتصالات الفضائية)) المحدودة، بهدف توسيع انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الهامة في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستعمل شركة ((ياه كليك)) عن كثب مع شركة ((نيجيريا للاتصالات الفضائية)) لتوفير خدمات إنترنت النطاق العريض بسرعة وموثوقية أكبر. وستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة السرعة إلى 25 ميغابت في الثانية للملفات القياسية، وما يصل إلى 100 ميغابت في الثانية لعملاء الشركات، وبالتالي تعزيز مجموعة واسعة من الخدمات العامة والمؤسسية.
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