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500 عارض في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة

9/11/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد الشارقة لاستضافة فعاليات الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي، ونخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات.

ويشكل الحدث منصة فريدة لزواره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في عالم المجوهرات، في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية على التواجد في المعرض والكشف عن تصاميمهم الحصرية لموسمي الخريف والشتاء قبل نهاية العام الجاري.

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