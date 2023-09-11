3.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.8 مليارات درهم؛ إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم، منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم، و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وتلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وتلتها مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة أهم المبايعات، وتلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.