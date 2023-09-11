«بلومبرغ»: 4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2024

توقعت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل 4 %، وذلك بحسب نتائج الاستبيان الذي تُجريه الوكالة بصفة دورية، ويُشارك فيه مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين.

وتُعد نسبة النمو المتوقّعة في الناتج المحلي للإمارات خلال العام المقبل، وفقاً لنتائج الاستبيان، أعلى من نسبة النمو المتوقّعة وفقاً للإصدار السابق من الاستبيان، وكانت 3.7 %.

كما توقّع استبيان ((بلومبرغ)) أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي للإمارات هذا العام 2.8 %، وهو نفس التوقع في الإصدار السابق من الاستبيان. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والكساء ووسائل المواصلات، وهو الأداة الرئيسية لقياس مُعدلات التضخم، فقد توقّع استبيان ((بلومبرغ)) أن تبلغ هذا العام 3.2 %، ما يعني انخفاضها بالمقارنة مع الإصدار السابق من الاستبيان وكانت 3.4 %. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك للعام المقبل، توقع الاستبيان أن يتراجع إلى 2.3 %.

يشار إلى أن ((بلومبرغ)) أجرت هذا الاستبيان خلال الفترة من الأول إلى السابع من سبتمبر الجاري، وبلغ عدد الخبراء المشاركين فيه 15.