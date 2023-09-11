«إمداد» تستضيف 900 طالب في جولة للتعرّف على منشأة «فرز»

«إمداد» تستضيف 900 طالب في جولة للتعرّف على منشأة «فرز»
التاريخ
9/11/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
استضافت إمداد؛ الشركة المتخصصة في قطاع إدارة المرافق، أكثر من 900 طالب من مدارس مدينة دبي على مدى 3 أيام لحضور برنامج تعليمي حول أهمية إعادة التدوير وفصل المصادر.
وأتيحت للطلاب من خلال هذه الزيارة فرصة التعرّف على ((فرز))، وهي منشأة حديثة للتدوير واستعادة المواد، تملكها وتديرها شركة إمداد في مجمع الصناعات الوطنية بمدينة دبي. وخلال الزيارة رافق فريق ((فرز)) الطلاب في جولة داخل المنشأة تم خلالها مشاهدة وفهم العملية الكاملة لاستعادة المواد ورحلة كل نوع من أنواع النفايات المنزلية والتجارية القابلة لإعادة التدوير.
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