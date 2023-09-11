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«إمداد» تستضيف 900 طالب في جولة للتعرّف على منشأة «فرز»

9/11/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت إمداد؛ الشركة المتخصصة في قطاع إدارة المرافق، أكثر من 900 طالب من مدارس مدينة دبي على مدى 3 أيام لحضور برنامج تعليمي حول أهمية إعادة التدوير وفصل المصادر.

وأتيحت للطلاب من خلال هذه الزيارة فرصة التعرّف على ((فرز))، وهي منشأة حديثة للتدوير واستعادة المواد، تملكها وتديرها شركة إمداد في مجمع الصناعات الوطنية بمدينة دبي. وخلال الزيارة رافق فريق ((فرز)) الطلاب في جولة داخل المنشأة تم خلالها مشاهدة وفهم العملية الكاملة لاستعادة المواد ورحلة كل نوع من أنواع النفايات المنزلية والتجارية القابلة لإعادة التدوير.

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