اقتصادية رأس الخيمة تطلق ملتقى رواد الأعمال الأول

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة ملتقى رواد الأعمال 2023 في نسخته الأولى، في 19 سبتمبر الحالي بفندق هيلتون جاردن بمشاركة شركات محلية وإقليمية وعالمية من مختلف القطاعات والمجالات. ويستضيف الملتقى مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يأتي تتويجاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات وورشات العمل المثمرة التي عقدتها الإدارة مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته منذ بداية العام، للوقوف على تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد في دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة.

ويستهدف الملتقى تعزيز بيئة الأعمال من خلال استضافة شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين تحت سقف واحد، بحيث يكون بمثابة فرصةٍ لعرض الأعمال وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة، وبالتالي خلق بيئة حاضنة للمشاريع، ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة.

وأشارت إلى أن الملتقى ينقسم لقسمين رئيسيين، الأول لفئة المتحدثين الذين تمثلهم 9 شركات كبرى محلية وإقليمية وعالمية، وستقدم هذه الشركات عدداً من الورش والجلسات النقاشية تعرض من خلالها مواضيع اقتصادية وتقنية مختلفة، كمهارات التسويق والإعلام والتوصيل والأجهزة والتقنيات الحديثة وحلول الدفع والخدمات المصرفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال.

وتشمل هذه الفئة كلاً من الشركات التالية: سناب تشات وغوغل ونتوورك وفودكس ومكاني وطلبات ونون وباكمان ومصرف الإمارات للتنمية.

ويتمثل القسم الثاني من الملتقى بإتاحة الفرصة أمام الشركات المشاركة ورواد الأعمال للقاء بعضهم البعض وعرض خدماتهم وأعمالهم، مما يسهم بتوطيد العلاقات الاستثمارية في الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويتيح لهم التوصل إلى اتفاقات أو توقيع عقود تسهم بتعزيز أعمالهم.

وأكدت العيان، أن الملتقى يستهدف استقبال أكثر من (200) شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة، من مختلف القطاعات والمجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات العطور والأزياء والذهب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين والصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، بالإضافة إلى أصحاب رخص الغد ورخص فرصة وطلاب الجامعات المقبلين على الدخول في ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن الملتقى سيقدم باقات ومميزات وتسهيلات عديدة لقطاع الأعمال في رأس الخيمة يمكن للعديد الاستفادة منها.