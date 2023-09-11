«إيدج ميدل إيست»: دبي العاصمة الرقمية للعالم

أشاد موقع ((إيدج ميدل إيست)) المتخصص في العملات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات، بالمشهد المتطوّر الذي أصبحت عليه دبي، كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

وأكَّد الموقع أنَّ ((دبي تشهد تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، وذلك عبر رؤية استراتيجية والتزام لا هوادة فيه بالتقدم التكنولوجي، جعل دبي العاصمة الرقمية للعالم)).

وذكر الموقع أنَّ ((أحد إنجازات دبي هو إنشاء شبكة واسعة تضم أكثر من 23600 نقطة واي فاي مجانية، خاصّة وأنَّ توزيعها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المدينة، وليس توزيعاً عشوائيّاً بما في ذلك المتنزهات والشواطئ ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة، مما يضمن بقاء المقيمين والزوار على اتصال أينما ذهبوا، ولا تعمل هذه المبادرة على تعزيز التجربة الرقمية للجميع فحسب، بل تجسد أيضاً التزام دبي بتوفير اتصال سلس)).

الرحلة الرقمية

واستشهد الموقع ببدء رحلة دبي الرقمية منذ أكثر من عقدين من الزمن مع إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية في عام 2000، والتي أعقبها مبادرة الحكومة الذكية في عام 2013، والتي أرست حجر الأساس لبرنامج دبي الرقمي الشامل)).

وأضاف: ((بنهاية عام 2021، نجحت دبي في التخلص من المعاملات الورقية، وهو دليل على تفانيها في التحول الرقمي، حيث ترفع دبي أنظارها إلى أعلى المستويات، وتهدف إلى أن تصبح العاصمة العالمية للعالم الرقمي، وهو الأمر الذي تلتزم به الحكومة بتحقيق هذا الهدف الطموح من خلال التركيز على الابتكار الرقمي وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية للمقيمين والزوار على حد سواء)).

دبي الآن

وأكّد الموقع أنَّ تطبيق ((دبي الآن)) أحد العناصر الأساسية في استراتيجية دبي الرقمية، والذي يوفر الوصول إلى أكثر من 170 خدمة من خدمات القطاع العام والتجاري من أكثر من 35 مؤسسة.

7 ركائز

واستشهد الموقع بتحديد هيئة دبي الرقمية خارطة طريق شاملة تركز على سبع ركائز أساسية: المدينة الرقمية، والبيانات والإحصائيات، والأمن السيبراني، والقدرة التنافسية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وهي الخارطة التي تُعدّ بمثابة ضوء إرشادي للتحول الرقمي في دبي، مع التركيز على اتباع نهج شامل للتطوير التكنولوجي)).

الكفاءة والشفافية

ويتجلى التزام دبي بالحوكمة الرقمية من خلال ((مؤشر دبي للمعاملات))، الذي يراقب كفاءة الحكومة في الوقت الفعلي، ولا يوفر هذا المؤشر للقادة الحكوميين رؤى قيمة حول أداء الخدمات فحسب، بل يسمح أيضاً للمواطنين بتتبع الخدمات المقدمة لهم، وهدفه الأساسي هو توسيع الاقتصاد الرقمي، وتحسين التجربة الرقمية، ورفع تصنيف دبي على الساحة العالمية.

سحابة دبي الرقمية

وبحسب الموقع؛ فإنَّ اعتماد دبي مشروع ((سحابة دبي الرقمية)) الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي، يوفّر للجهات الحكومية إمكانية الوصول الموحد إلى الخدمات السحابية، بما في ذلك التخزين والحوسبة والشبكات.

وختم الموقع تقريره بالقول: ((مع استمرار دبي في التطور لتصبح عاصمة رقمية عالمية، فإن رؤيتها الاستراتيجية وخارطة طريقها الشاملة وتفانيها الذي لا يتزعزع في التقدم التكنولوجي هي بمثابة نموذج يحتذى للمدن في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى احتضان العصر الرقمي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنيها)).

مركز رائد للتشفير

من جانبه، وصف موقع ((كريبتو بوليتان)) دبي بالمدينة الرائدة، التي ستصبح مركز العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين. وقال في هذا السياق: ((في مشهد يضّج بالمناظر الطبيعية الخلّابة وناطحات السحاب المذهلة، تقف دبي وهي تلقي بنظرها على مشهد المستقبل والريادة في مجال العملات المشفّرة، والبلوك تشين، على النقيض تماماً من مدن عالمية عريقة تقع فريسة للتحديات التنظيمية المعقّدة، والشكوك حول العملات المشفّرة)).

واشار الموقع في تقرير مطوّل أنَّ ((أكثر ما يبرز في صعود دبي في مجال العملات الرقمية، هو المشاركة المباشرة لحكومتها، ففي 2016، كشفت حكومة دبي عن خطة طموحة تُعرف باسم استراتيجية دبي للبلوك تشين، والتي تهدف لتسخير إمكانات تقنية بلوك تشين في بناء تجربة حضرية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً وتأثيراً)). وتهدف حكومة دبي إلى أنْ تصبح أول حكومة في العالم تعمل بتقنية البلوك تشين، لتوجيه الاقتصاد المستقبلي، حيث إنه من خلال اعتمادها هذه التقنية، يمكنها توفير نحو 5.5 مليارات درهم سنوياً لمعالجة المستندات، وهذا المبلغ يعادل قيمة برج كبرج خليفة كل عام.

البنية التحتية

وشدد الموقع على أنَّ ((دبي عززت سمعتها كمركز مالي عالمي، مع نظرة حريصة على المستقبل، حيث تعد البنية التحتية التنظيمية والاقتصادية للمدينة، مناسبة تماماً لدعم قطاع العملات المشفرة المزدهر)). وأشار إلى أنَّ ((أحد المناطق المالية البارزة في دبي، هو مركز دبي المالي العالمي، والذي أُنشئ خصيصاً ليكون بمثابة جسر بين الأسواق المالية الشرقية والغربية، ولم يبتعد عن العملات الرقمية)).

وأشاد الموقع بتوفير المركز لتوفير بيئة ترحيبية لشركات العملات الرقمية، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الابتكار ومتطلبات الامتثال الصارمة.

وأضاف: ((لدعم الجيل التالي من الحلول المالية، يستضيف مركز دبي المالي العالمي مسرع ((فينتيك هايف))، والذي يُعدّ أول برنامج مسرع من نوعه في المنطقة، حيث يركز على الشركات الناشئة المتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي يغامر العديد منها في مجال تقنيات بلوك تشين والعملات المشفرة)).

وشدد الموقع على أنّ مركز دبي للسلع المتعددة، هو أحد المراكز العالمية البارزة في الإمارة، والذي أُنشئ في البداية للتداول في السلع، ثم توسع لاحقا إلى قطاع الأصول الرقمية، حتى إنه قدم ترخيصاً تشفيرياً متخصصاً، ما يسمح للشركات بإدارة الأصول الرقمية بشكل قانوني، كما أنّ المركز يتعاون مع رواد التكنولوجيا والتمويل، لإنشاء منصات تداول عملات مشفرة تتسم بالكفاءة والشفافية.

المناخ الضريبي

وأوضح الموقع أنَّ ((جاذبية دبي كمركز لمشاريع العملات المشفرة، تتجاوز كونها مدينة صديقة للتكنولوجيا ذات لوائح تنظيمية مواتية، فهي أيضاً واحة ضريبية)).

وشدد الموقع على أنَّ ((بدء أي عمل تجاري في دبي، يتمتع بميزة إضافية، تتمثل في عدم وجود ضرائب على الشركات، وحافز لا يقاوم لشركات العملات المشفرة الناشئة والمؤسسات القائمة، حيث يتمتع السكان بسياسة الإعفاء الضريبي على جميع أشكال الدخل، سواء المكتسب داخل المدينة، أو من المشاريع الدولية، ما يجعلها مكاناً مثاليّاً لتجار العملات المشفرة والمستثمرين من القطاع الخاص)).

وأحد المميزات الأخرى، بحسب الموقع، أنّه لا يُطلب من الشركات الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة بدبي، الكشف عن أنشطتها التجارية لمكاتب الضرائب المحلية، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى الالتزام بالمعايير المحاسبية المحددة في منطقتهم.

مشهد العملات المشفرة

ومع تصاعد الانبهار العالمي بالعملات المشفرة، فإن مناخات العملات المشفرة في دبي وميامي، تختلف بشكل واضح، حيث توفر كل منهما تجربتها الفريدة.

وبحسب الموقع ((عندما يتعلق الأمر بالأجواء العامة، فإن دبي تنضح بالأناقة المؤسسية، على عكس الأجواء غير الرسمية في وادي السيليكون، أو الهالة البوهيمية في برلين، فإن دبي كلها أعمال، خاصة مع نمط الحياة الداخلي المكيف، الذي يعد ضرورياً)).

لكن بحسب الموقع، فإنَّ الشبكات المتطورة في دبي وميامي، لا يمكن وصفها إلا بأنّها مذهلة، وكل منها فريدة بخصائصها.

ويشير الموقع إلى أنَّ ((دبي وميامي تقدمان تجارب تشفير متباينة، حيث تتمتع ميامي بأجواء مريحة وغنية ثقافياً، بينما توفر دبي أجواء أكثر رسمية وفخامة، وكلتا المدينتين تعتبران وجهة مفضلة لمحبي العملات المشفرة، ولهما أسباب متنوعة، ولكنها مقنعة بنفس القدر)).

نظرة مستقبلية

وقال الموقع: تراهن دبي على المستقبل، لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا البلوك تشين، من خلال استراتيجية دبي البلوك تشين الطموحة، ويهدف هذا المخطط لتحويل الحكومة إلى نظام قائم على تقنية البلوك تشين، ما يفتح المجال لقيمة اقتصادية هائلة، تعادل قيمة برج خليفة واحد سنوياً، من خلال تبسيط معالجة المستندات.

ويستكمل الموقع تقريره، مردفاً: ((في حين تختلف دبي عن غيرها من الأماكن الصديقة للعملات المشفرة مثل ميامي، إلا أنها تتميز بأجوائها التجارية المتميزة، والتي تقابلها رفاهية لا مثيل لها، وعالم متوسع من الابتكار التكنولوجي)).