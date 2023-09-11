القطاع الخاص بدبي يواصل نموه للشهر الــ 33 على التوالي

واصل القطاع الخاص في دبي تحقيق النمو للشهر الــ 33 على التوالي، بحسب نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات عن أغسطس الماضي، الصادر عن مؤسسة ((إس أند بي غلوبال)) العالمية.

‏ وسجّلت قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي 55.0. وأفادت ((إس أند بي)) في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر بأن القطاع الخاص عبر دبي شهد توسعاً ملحوظاً في أنشطته في أغسطس، مدعوماً بارتفاع تدفقات أوامر الشراء الجديدة وبالطلب القوي. وأوضح التقرير أن هذا التوسع شجع الشركات الخاصة في دبي على زيادة عدد موظفيها على نطاق واسع، الأمر الذي جعل أغسطس الماضي يشهد ثاني أعلى معدل توظيف في القطاع الخاص بدبي، منذ ما يقرب من 8 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2015.

ارتفاع الأعمال الجديدة

وأوضح التقرير أن ثمّة عاملاً كانت له مساهمة جوهرية في تحقيق هذا التوسع أغسطس الماضي، وهو أن الشهر شهد ارتفاعاً حاداً آخر في حجم الأعمال الجديدة، وذلك في ظل تداول تقارير عن ارتفاع الطلب من جانب العملاء، تزايد النمو في النشاط السياحي، استمرار الشركات في إتاحة عروض سعرية ترويجية. وفيما يخص أداء القطاعات الرئيسية ضمن القطاع الخاص في اقتصاد دبي خلال أغسطس الماضي، فقد واصل قطاع العقارات الارتفاع القوي في أنشطته.

ورصد التقرير سعياً من جانب الشركات الخاصة في دبي لبناء مخزون البضائع الخاصة بها، مما أدى إلى تراكم المخزون لديها في أغسطس بأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وأضاف التقرير أن رغبة الشركات الخاصة بزيادة مخزونها، دفعها لمطالبة الموردين بالإسراع في تسليم البضائع، وهو ما أدى بدوره إلى تسجيل انخفاض حاد في متوسطات فترات التسليم في أغسطس. وفي الوقت نفسه، سجّلت الشركات خلال أغسطس ارتفاعاً في الرسوم المستحقة للموردين نظير توريد المواد الخام، مما أدى إلى زيادة حادة في العبء الكُلي للكُلفة.

تفاؤل

واحتفظ مديرو المشتريات لدى الشركات الخاصة في دبي الذين شاركوا في الاستبيان في أغسطس بتفاؤلهم حيال الآفاق المستقبلية لأنشطتهم. وفي واقع الأمر ارتفعت درجة الثقة في المستقبل لدى هؤلاء المديرين خلال أغسطس، بالمقارنة مع يوليو، بل إنها سجّلت ثاني أعلى مستوياتها منذ نحو عامين. ورجّح المديرون أن يعمل التحسن في الأحوال الاقتصادية، نمو النشاط السياحي، والزيادة القوية في حجم الأعمال الجديدة على دعم النمو في أنشطة شركاتهم خلال العام المقبل.

وقال ديفيد أوين، كبير المحللين الاقتصاديين لدى ((إس أند بي))، تعليقاً على نتائج المؤشر: ((واصل القطاع الخاص بدبي في أغسطس أدائه القوي، الذي يشير إلى تحسن حاد في الظروف التشغيلية. وعلى الرغم من أن التوسع في الأنشطة التجارية بدبي يبدو وقد بلغ ذروته، إلا أنه لا يزال يمضي بوتيرة جيدة متفوقاً على الاتجاه السائد، مدعوماً بتدفقات قوية لطلبات الشراء الجديدة، وأوضاع اقتصادية طيبة)).

وأضاف: ((تعمل البيانات الأخيرة بشأن مشاعر التفاؤل لدى مسؤولي الشركات الخاصة بدبي، وبشأن التعيين في الوظائف الجديدة بهذه الشركات، على تعزيز هذه النتائج الإيجابية، الأمر الذي يعكس حقيقة مفادها أن هذه الشركات ترى أنه لا زال هناك ثمّة نطاق جيد للتوسع في سوق متنامية. وقد ارتفع مستوى التوظيف في أغسطس بثاني أعلى معدّل له منذ أواخر 2015، بينما واصلت ثقة مسؤولي الشركات الخاصة في آفاق أنشطة شركاتهم على مدى الــ 12 شهراً المقبلة ارتفاعها عن الاتجاه السائد الذي شهدناه على مدى العقد الماضي)).