وفد حكومي فلبيني يطّلع على تجارب «الصكوك الوطنية»

استضافت شركة الصكوك الوطنية في الإمارات، أمس، وفداً حكومياً فلبينياً، ضمن زيارته لدولة الإمارات، تعرّف من خلالها على دورها في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وأفضل الممارسات لدى الصكوك الوطنية والبرامج التي عملت على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وجذبت أكثر من 800 ألف متعامل من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجاليات. وضم الوفد روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة في جمهورية الفلبين، وعريفة علاء مساعد محافظ البنك المركزي الفلبيني، فضلاً عن شخصيات أخرى من مكتب وزارة الخزانة، واستقبلهم محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه الصكوك الوطنية نجاحات متعددة على كافة الصعد، حيث سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9 % لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة استثمارات المحفظة العقارية في المجموعة 3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات درهم في المجموعة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.