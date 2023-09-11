«جيه إل إل»: دبي السوق الرئيسة لمراكز البيانات بالمنطقة

أكدت شركة ((جيه إل إل))، في تقرير لها، الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في تشكيل مشهد مراكز البيانات في المنطقة، إذ نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها بقوة كدولة رائدة في قيادة تطور مراكز البيانات من خلال مجموعة مكونة من 28 مركز تنظيم، إلى جانب وجود العديد من مراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية الذين أسسوا وجوداً لهم في الدولة أو يسعون إلى توسيع نطاق وجودهم فيها.

وأوضح التقرير أنه في ظل احتضانها لما يقرب من 17 منشأة بيانات، تعد دبي السوق الرئيسة لمراكز البيانات في المنطقة، تليها أبوظبي.

وحمل التقرير عنوان ((إطلاق العنان للإمكانات: مستقبل مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا))، وأشار إلى أن دبي وأبوظبي من أذكى المدن، ليس فقط في المنطقة ولكن بين أفضل 20 مدينة ذكية في العالم، وذلك وفقاً لأحدث مؤشر للمدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.

ويعزز ذلك جهود الإمارات المستمرة للتحول إلى اقتصاد رقمي قوي وتعزيز مكانتها في مشهد مراكز البيانات المتنامي في المنطقة. ويسهم اللاعبون الرئيسيون في القطاع، مثل ((إكوينيكس)) و((خزنة))، في تسريع هذا الزخم، حيث تهدف الأخيرة إلى تحقيق قدرة إجمالية مخططة تبلغ 300 ميجاواط من خلال إضافة 12 منشأة جديدة إلى محفظتها في غضون عامين فقط.

مركز للذكاء الاصطناعي

وفضلاً عن امتلاكها لمعدل انتشار متميز للإنترنت يفوق 98%، اكتسبت دولة الإمارات شهرة كمركز إقليمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بمبادرات مثل ((دبي الذكية)) و((الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة)).

علاوةً على ذلك، تهدف الدولة أيضاً إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والخدمات الحكومية، مدعومةً باستراتيجيتها القوية للذكاء الاصطناعي. وترسخ هذه الإنجازات البارزة دولة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمارات في مراكز البيانات، حيث ينظر إليها المستثمرون كخيار آمن وموثوق.

ومن خلال الخوض في العديد من العوامل التي تؤثر على بيئة الاستثمار وتمكينها، يسلط التقرير الصادر عن شركة ((جيه إل إل)) الضوء على دور مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة في تشكيل سوق مراكز البيانات المزدهرة في المنطقة.

وفي حين تستقطب منطقة الشرق الأوسط استثمارات ضخمة من كبار مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة مثل ((أمازون ويب سيرفيسيز)) و((مايكروسوفت))، فإن دولة الإمارات تستحوذ حالياً على أكبر حضور لمزودي هذه الخدمات في المنطقة.

وقد أعلنت هذه الشركات عن مناطق توافر سحابية جديدة تعتزم نشرها من خلال مراكز البيانات الخاصة بها في دولة الإمارات، ما يعزز القدرة التنافسية للشركات العاملة في الدولة مع تزويدها ببنية متقدمة وأمن قوي وشامل لإجراء الأعمال بسلاسة وحلول موثوقة للتعافي بعد الكوارث.

موقع الريادة

وقال فراز أحمد، الاستشاري في قسم البحوث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تواصل الإمارات احتلال موقع الريادة في مشهد مراكز البيانات في المنطقة، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه البيانات تحدد معايير الابتكار والكفاءة والقدرة التنافسية.

ومن المتوقع أن تصبح الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أسرع أسواق مراكز البيانات نمواً في السنوات المقبلة. ويوجد حالياً نحو 73 مركز تنظيم تعمل في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت.