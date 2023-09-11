9.8 ملايين زائر لدبي في 7 أشهر بنمو %21.3

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها 9.83 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 21.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 ملايين زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76% في الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة مع متوسط إشغال 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023 مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة من عام 2022 بنسبة نمو 13%، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

وكشف التقرير الشهر ي أن متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023 نحو 3.8 ليال فندقية مقابل 3.4 ليال في الفترة ذاتها من العام 2019.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم مقارنة بـ 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 درهماً مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً خلال نفس الفترة من العام 2019.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 148.7 ألف غرفة فندقية، بنمو 5% مقارنة مع 141 غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2022. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 5% إلى 813 منشأة فندقية بنهاية يوليو 2023، مقابل 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.5 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.1 ألف شقة ضمن 82 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 111 منشأة.

أسواق

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، مسجلة أكثر من 1.415 مليون زائر بنمو 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر بنمو 93%، ثم السعودية بنحو 665 ألف زائر، والمملكة المتحدة بنحو 637 ألف زائر بنمو 12%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 605 آلاف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 424 ألف زائر بنمو 37%، ثم المانيا بنحو 348 ألف زائر بنمو 52%.

وتصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين إلى دبي والتي وصلت إلى 311% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 328 ألف زائر مقابل 80 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم إيران في المركز التاسع بنحو 224 ألف زائر، ثم إسرائيل في المركز العاشر بنحو 209 آلاف زائر.

مناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 19% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها منطقة جنوب آسيا بنحو 18% من إجمالي عدد الزوار، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 16% من مجمل الزوار القادمين إلى دبي، و14% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و13 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و8% من دول شمال وجنوب شرق آسيا، وصلت حصة الزوار القادمين من الأمريكيتين 7%، و4% من أفريقيا و2% من القارة الأسترالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تؤكد على نجاح دبي في المحافظة على جاذبيتها العالمية كوجهة مفضلة للمسافرين، وأنها دائماً في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، حيث تضمن لهم تقديم كل ما هو جديد ومميز. كما أن الإمارة تحرص على إطلاق حملات تسويقية عالمية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية.