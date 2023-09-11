«أبوظبي الإسلامي» يطلق برنامج تمويل السيارات الكهربائية

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، برنامج تمويل السيارات الكهربائية، تزامناً مع اليوم العالمي للسيارات الكهربائية. وتماشياً مع التزامه بتعزيز الاستدامة، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات. ويقدم برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي، معدل تمويل تنافسياً للغاية، يبلغ 1.79 %، وهو أدنى معدل تمويل من نوعه للسيارات الكهربائية الجديدة.

ويُمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي متعامليه من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة، بينما يلبي تفضيلاتهم المتنوعة في مجال السيارات. ويوفر برنامج ((فولت))، معدلات تنافسية للمتعاملين، لتبنّي السيارات الكهربائية. كما لا يقتصر البرنامج على التمويل فقط، وإنما يؤكد التزام المصرف بالمسؤولية البيئية والاستدامة. ومن خلال اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم التمويلية للسيارات، يمكن للمتعاملين أن يكونوا جزءاً من جهد أوسع للحد من انبعاثات الكربون، والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.