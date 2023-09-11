سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي

بدأت أسواق الأسهم المحلية الأسبوع على مكاسب، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17.5 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.515 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.533 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.75 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.4 مليار درهم توزعت بين 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و292.4 مليون درهم في سوق دبي. وسجل السوقان إجمالي 18.4 ألف صفقة شملت 448.34 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 229.76 مليون سهم في سوق دبي و218.58 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، بـ0.07 % إلى مستوى 4070.17 نقطة. وقاد سهما ((اكتتاب القابضة)) و((شعاع كابيتال)) ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 2.9 و1.9 % على التوالي، في حين واصل سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 61 مليون درهم بختام جلسة أمس، مرتفعاً 0.9 % ليغلق السهم عند سعر 16.9 درهماً.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((شعاع كابيتال))، ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 120 مليون سهم بقيمة تجاوزت 39.2 مليون درهم بسعر 0.327 درهم للسهم.

وعزز أداء سوق دبي المالي صعود أسهم ((أمانات القابضة)) 1.9 %، و((إعمار العقارية)) 1.4%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.9 %، و((دبي الإسلامي)) 0.36 %. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.7 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.35 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 103.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بـ0.23 % إلى مستوى 9712.5 نقطة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 223.5 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 169.7 مليون درهم، ليغلق عند سعر 4.05 دراهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((هيلي القابضة)) 13.2 %، و((الواحة كابيتال)) 6.9 %، و((الجرافات البحرية)) 4.9 %، ((وطاقة)) 4.4 %، و((أي دي سي كوربوريشن)) 3.9 %.