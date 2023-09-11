أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن زيادة تسهيلات الإقراض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ34 % مقارنة بالعام الماضي. ويأتي ذلك تماشياً مع تركيز البنك على دعم هذا القطاع ودوره المهم في رفد الاقتصاد الوطني.

ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني على دعم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة الخدمات المصرفية للأعمال لدى البنك بشكل كبير في تمويل هذه الشركات دعماً لاحتياجات رأس المال العامل لديها. كما قام البنك بفتح أكثر من سبعة آلاف حساب تجاري جديد لها مع باقات حسابات تتضمن مجموعة من المزايا والفوائد لأصحاب الأعمال وكياناتهم.

وترتكز العروض التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على نموذج خدمة متميز، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية الوصول المجاني إلى منصاته الرقمية، التي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، المدعومة بالخدمات الاستشارية من خلال شبكة فروع متنامية عبر الممرات التجارية الرئيسية للإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((يندرج تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل مجلة (ذا ديجيتال بانكر)، فهذا يدعم مكانتنا كمجموعة رائدة في القطاع المصرفي عبر المنطقة، كما يعكس جهودنا الحثيثة في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة)).

وأضاف: ((يكمن نجاحنا الأكبر في استقطاب المزيد من العملاء، حيث أصبحت واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات تتعامل الآن مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يدل على نجاح عروضنا وخدماتنا.

وبما أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي، سنواصل تقديم المزيد من الأدوات المبتكرة التي تمكن رجال الأعمال والشركات على اختلاف أحجامهم من إدارة أعمالهم بنجاح)).

وتتبنى الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني نهجاً شاملاً وقائماً على الحلول مع باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تمكن الشركات في دولة الإمارات من تحقيق النمو والازدهار - بدءاً من الحسابات ووصولاً إلى المعاملات، ومن التسهيلات إلى الاستثمار، ومن إدارة النقد إلى المدفوعات.

ويوفر النهج الفريد الذي يتبعه البنك للعملاء إمكانية الاختيار بين الخدمات المصرفية الرقمية المريحة أو زيارة مراكزه وفروعه المكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شخصياً.

ومن خلال مراكزه المخصصة، يوفر البنك لعملائه من هذه الشركات إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات الاستشارية عبر مديري العلاقات المتمرسين بالإضافة إلى الخدمات الرقمية الحائزة على جوائز، بما في ذلك المنصة العالمية الرقمية لإدارة النقد ((بيزنس أونلاين)).

كما توفر الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني حلاً شاملاً ومتكاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تلبي جميع متطلبات أعمالهم من خلال توفير العديد من المنتجات والخدمات عبر الممرات التجارية الرئيسية للإمارات والسعودية ومصر، مما يجعله البنك المفضل للعملاء من هذه الشركات.