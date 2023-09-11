«إشراق» تبيع فندق «نوران مارينا» مقابل 133 مليون درهم

أعلنت شركة ((إشراق للاستثمار))، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجاحها في استكمال بيع فندق ((نوران مارينا)). وقد تم بيع الفندق مقابل 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 45 % عن القيمة الدفترية.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة ((إشراق للاستثمار)): ((لا شك أن صفقة البيع المربحة لفندق ((نوران مارينا))، ستفرح مساهمينا، كونها تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية الاستثمار التي وضعناها العام الماضي. حيث تعتبر هذه الصفقة خير دليل على سعينا المستمر لتحقيق القيمة لمساهمينا. وفيما لا نزال متفائلين بشأن القطاع، وتحديداً أصول عملنا، فإن عائدات هذه الصفقة ستفتح بلا شك آفاقاً جديدة أمام ((إشراق))، ما يمكننا من توفير فرص غير مسبوقة لمجموعة أكبر من المستثمرين)).

وأضاف: ((لطالما اعتمدت ((إشراق)) نهجاً قائماً على اغتنام الفرص، وبتنا الآن في مرحلة تحقيق القيمة، حيث نجني الدخل من الأصول المُدارة بشكل جيد، والتي أثمرت عن زيادة كبيرة في رأس المال. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل التركيز على نهجنا الاستثماري القائم على خلق القيمة للمساهمين، مع عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر)).