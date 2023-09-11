أعلن سوق دبي المالي المراجعة الدورية الربعية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم اعتباراً من الاثنين المقبل.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وتتولى شركة ((أس آند بي داو جونز إنديسيز)) العالمية مهمة ((وكيل احتساب المؤشرات))، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.