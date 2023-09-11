سوق دبي المالي يعلن المراجعة الربعية للمؤشر العام والإسلامي
التاريخ
9/11/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي المراجعة الدورية الربعية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم اعتباراً من الاثنين المقبل.
وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وتتولى شركة ((أس آند بي داو جونز إنديسيز)) العالمية مهمة ((وكيل احتساب المؤشرات))، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.
MENAFN11092023000110011019ID1107048994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.