الدار للعقارات تستحوذ على «أبوظبي الأول العقارية»

الدار للعقارات تستحوذ على «أبوظبي الأول العقارية»
التاريخ
9/11/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وسعت ((الدار للعقارات))، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على ((أبوظبي الأول العقارية))، الشركة المتخصصة في توفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات، وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22000 وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.
ويأتي هذا الاستحواذ عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، ما يوسع محفظة المنصة التي باتت تضم الآن 157,000 وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحو 2.5 مليار درهم.
ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية عبر محفظة ((أبوظبي الأول العقارية))، كما ستستفيد الدار للعقارات في إطار الصفقة من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة، حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.
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