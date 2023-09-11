الدار للعقارات تستحوذ على «أبوظبي الأول العقارية»

وسعت ((الدار للعقارات))، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على ((أبوظبي الأول العقارية))، الشركة المتخصصة في توفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات، وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22000 وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.

ويأتي هذا الاستحواذ عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، ما يوسع محفظة المنصة التي باتت تضم الآن 157,000 وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحو 2.5 مليار درهم.

ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية عبر محفظة ((أبوظبي الأول العقارية))، كما ستستفيد الدار للعقارات في إطار الصفقة من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة، حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.