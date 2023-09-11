صعود جماعي للمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت»

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت مع صعود أسهم شركة تسلا، بينما ترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع، لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.42 نقطة أو 0.21% . وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 23.49 نقطة أو 0.53%، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 122.51 نقطة أو 0.89%.

وقفزت أسهم شركة تسلا بأكثر من 6.5% بعد أن قام مورجان ستانلي بترقية السهم وتوقع ارتفاعاً كبيراً في المستقبل بسبب الاختراقات التي حققتها برمجياته المستقلة.

كما ارتفعت أسهم شركة كوالكوم بأكثر من 4% بعد أن قالت شركة أشباه الموصلات إنها ستزود شركة أبل بأجهزة مودم 5G للهواتف الذكية حتى عام 2026.

وقد ساعدت المعنويات الصعودية في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يؤكد بوجود إجماع على عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل. وأشار التقرير أيضاً إلى تحول في السياسة، حيث يرى الأعضاء إلحاحاً أقل لإضافة رفع آخر لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تتحسن بيانات التضخم.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الرئيسية خلال هذا الأسبوع بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي والتي جددت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً في السابق.

وتصدر خلال هذا الأسبوع أحدث قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، على التوالي. ويأمل المستثمرون في الحصول على قراءات منخفضة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع كلاهما بسبب ضغوط تكلفة الطاقة.

ومن المتوقع أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة بعد غدٍ الخميس، كما سيتم إصدار مسح ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يعطي نظرة ثاقبة حول مدى جودة الإنفاق الذي يمكن أن يصمد لبقية العام.

ستعقد أبل أيضاً حدثاً من المتوقع خلاله على نطاق واسع أن تكشف الشركة عن أيفون 15.

ترقب

وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% خلال التداولات، بعد أن هبط واحداً في المئة تقريباً الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين، مرتفعاً 2.2%، مع صعود أسعار المعادن، وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً، إذ أشار تقرير إلى نهاية مبكرة محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية، التي ينتهجها بنك اليابان المركزي.

وهبط المؤشر نيكاي 0.43%، ليغلق عند 32467.76 نقطة، بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.4% في وقت سابق من الجلسة. وتتبع المؤشر في البداية مكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقال نشرته صحيفة يوميوري بداية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية، عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2% ، ما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 4.69%، في أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 ديسمبر، وكان أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة. كما صعد مؤشر قطاع التأمين 2.15 %، ومؤشر قطاع الوساطة 1.21%. وهيمنت أسهم القطاع المالي على قائمة الأسهم العشرة الأكثر ربحاً على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم ريسونا هولدنجز 6.54% ، ليتصدر المؤشر.

أما قطاع العقارات، فكان الأسوأ أداء، بانخفاض 3.22%. وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع انخفاض سهمي طوكيو إلكترون وأدفانتست، 2.98 و3.54% على الترتيب.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، التداولات على ارتفاع 0.06%، عند 2360.48 نقطة.