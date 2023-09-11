ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات أمس، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار ((غرام 24)) 233.25 درهماً، بينما سجل سعر عيار ((غرام 22)) مستوى 216.00 درهماً، أما سعر عيار ((غرام 21)) استقر عند 209 دراهم، وسجل عيار ((غرام 18)) نحو 179 درهماً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1927.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولاراً.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائداً أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولاراً بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولارات.