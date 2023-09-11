جمعية أصحاب الصيدليات تعقد اجتماع اللجنة المؤقتة

جمعية أصحاب الصيدليات تعقد اجتماع اللجنة المؤقتة
التاريخ
9/11/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت اللجنة المؤقتة لجمعية أصحاب الصيدليات بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وأقرت موعد انتخابات الجمعية واجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر2023، وعلى الراغبين في المشاركة بالانتخابات دفع رسوم الاشتراك السنوي بقيمة 100 دينار لكل صاحب صيدلية.
وقد اتفقت عدد من الصيدليات لخوض الانتخابات بقائمة موحدة بالتزكية هي: صيدليات الخليج، صيدلية ناصر، صيدلية وائل، صيدلية البحرين، صيدلية يوسف محمود حسين، صيدلية بهزاد، صيدلية مدينة حمد. كلمات دالة
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