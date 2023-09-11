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جمعية أصحاب الصيدليات تعقد اجتماع اللجنة المؤقتة

9/11/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المؤقتة‭ ‬لجمعية‭ ‬أصحاب‭ ‬الصيدليات‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬وأقرت‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬الجمعية‭ ‬واجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬نوفمبر2023،‭ ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬السنوي‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬صاحب‭ ‬صيدلية‭.‬

وقد‭ ‬اتفقت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقائمة‭ ‬موحدة‭ ‬بالتزكية‭ ‬هي‭: ‬صيدليات‭ ‬الخليج،‭ ‬صيدلية‭ ‬ناصر،‭ ‬صيدلية‭ ‬وائل،‭ ‬صيدلية‭ ‬البحرين،‭ ‬صيدلية‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬حسين،‭ ‬صيدلية‭ ‬بهزاد،‭ ‬صيدلية‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

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