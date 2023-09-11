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تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحةإقامة منتدى شراكة الرعاية الصحية الأمريكي- البحريني 17 الجاري

9/11/2023 7:25:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة؛‭ ‬تنظم‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬التعاونية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لبرامج‭ ‬المريض‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬تابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لإدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬منتدى‭ ‬شراكة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكي‭ ‬ ‭ ‬البحريني‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬17‭-‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المنتدى‭ ‬80‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬حكومية‭ ‬صحية‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬طبية‭ ‬وكليات‭ ‬طب‭ ‬وجمعيات‭ ‬طبية‭ ‬وشركات‭ ‬مختصة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬طبية‭.‬

ويستهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مع‭ ‬استقطابه‭ ‬لنخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬كبرى‭ ‬مراكز‭ ‬الطب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬رؤساء‭ ‬تنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الدولية‭ ‬وأطباء‭ ‬متمرّسين‭ ‬وباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بتعزيز‭ ‬علاقاتهم‭ ‬الدولية‭ ‬وبحوثهم‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬ستضم‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬وفدا‭ ‬أمريكيا‭ ‬يمثل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬أبرزها‭ ‬آتريوم‭ ‬هيلث،‭ ‬بايلور‭ ‬ساينت‭ ‬لوكس‭ ‬مديكال‭ ‬سنتر،‭ ‬سيدارس‭ ‬سيناي،‭ ‬تشيلدرنز‭ ‬ناشيونال،‭ ‬كليفلاند‭ ‬كلينك،‭ ‬كومون‭ ‬سبيرت‭ ‬هيلث،‭ ‬كوك‭ ‬تشيلدرنز،‭ ‬جامعة‭ ‬إنديانا‭ ‬للطب،‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬ميديسن،‭ ‬مستشفى‭ ‬ذي‭ ‬جيمز‭ ‬كانسر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أوهايو،‭ ‬يو‭ ‬شيكاغو‭ ‬ميديسن،‭ ‬و‭ ‬ UCLA ‭ ‬هيلث‭.‬

ويُعد‭ ‬المنتدى‭ ‬المنصة‭ ‬المثالية‭ ‬لعقد‭ ‬مناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بغية‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ونظرائها‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬محتملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإقامة‭ ‬محادثات‭ ‬وشبكات‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وخبراء‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والأطباء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وبناء‭ ‬تفاهمات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬مجتمع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬البحريني‭ ‬وكبرى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المهتمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬الدولي‭.

‭ ‬وتشتمل‭ ‬قائمة‭ ‬الداعمين‭ ‬للمنتدى‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬القنصلية‭ ‬التجارية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬شركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬كيه‭ ‬آر‭ ‬إتش‭ ‬وأمريكان‭ ‬تيلي‭ ‬فيزيشنز‭.‬

وعلق‭ ‬السيد‭ ‬جاريت‭ ‬فاولر‭ ‬كبير‭ ‬مديري‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬لإدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ NCHL ‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تشير‭ ‬بحوثنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬البحرينية‭ ‬تملك‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬تعاونا‭ ‬نشطا‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬دوليين،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسوف‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬بزيادة‭ ‬عددها‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬منصة‭ ‬مميزة‭ ‬بين‭ ‬مجتمعي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬قاعدة‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬قيس‭ ‬الزعبي‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالترحيب‭ ‬بوفد‭ ‬أمريكي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬يمثل‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قادم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬فرصا‭ ‬عديدة‭ ‬واعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬والتطوير،‭ ‬ونتطلع‭ ‬قدما‭ ‬للمنتدى‭ ‬المرتقب‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬جسر‭ ‬تواصل‭ ‬قوي‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬سيخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لدى‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

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