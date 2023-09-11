(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
عقد مجلس بلدي الشمالية اجتماعه الأول من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية السادسة بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء يوسف الفضالة.
افتتحت أعمال جلسة الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي تناول فيها مشاكل البنية التحتية والسعي إلى حلها إضافة الى معالجة شفط خزانات الصرف الصحي من خلال زيادة عدد الصهاريج وبناء الشراكة الفاعلة مع الجهاز التنفيذي لتنظيم منظومة العمل الرقابي والإجرائي لتعزيز جهود الحفاظ على النظافة العامة.
كما تطرق إلى معالجة الطلبات الإسكانية العالقة لسنوات ودراسة الاتجاهات العملية لمعالجة مشكلة البيوت الآيلة للسقوط وتوفير البيئة الصحية الملائمة للتعليم في المدارس بتوفير الصفوف المدرسية المناسبة للدراسة والعمل على بناء العلاقات المتميزة والمسؤولة للتمكن من تحقيق أهداف الأعمال المقبلة في المجلس البلدي.
وبحث الاجتماع التشكيلات الجديدة للجان عمل المجلس لدور الانعقاد الثاني للدورة البلدية السادسة، وتم الاتفاق على تشكيل اللجان الأربع المنبثقة من الاجتماع، وهي لجنة الخدمات برئاسة عبدالله شريدة الذوادي واللجنة الفنية برئاسة عبدالله مبارك بلال واللجنة المالية والقانونية برئاسة الدكتور سلمان عبدالله ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة باسم أبوإدريس.
واستعرض الاجتماع الردود الواردة من قبل وزارات الدولة، منها رد وزير شؤون البلديات والزراعة بالموافقة على حديقة منطقة دمستان في مجمع 584 التي يعتمد تنفيذها على توافر الموازنات المالية، كما لم يمانع من حيث المبدأ على إنشاء حديقة وممشى في مدينة سلمان بمجمع 581 من حيث الإجراءات المتبعة ووفق الموازنات المخصصة لذلك، وتعذرت الموافقة على مقترح استملاك أراضي ساحل الهملة لإقامة ساحل للأهالي بسبب أن الموقع يقع في الأملاك الخاصة ولا توجد أراض حكومية مخصصة لشؤون البلديات في الموقع المذكور.
وحول تجميل وتركيب النصب على دوارات شارع عالي أفاد وزير البلديات بأنه تم توجيه المعنيين بشؤون البلديات لوضع المواقع المطلوبة ضمن خطة التجميل ودراسة الخيارات الملائمة للنصب التذكارية بحسب الإجراءات المتبعة وضمن توافر الاعتمادات المالية وبشأن حديقة عالي في مجمع 742، فالإجراءات جارية لتسجيل عقارها ضمن أملاك البلدية.
وفيما يخص توحيد وتطوير عملية تحصيل الرسوم للحدائق والمرافق العامة في جميع المحافظات لتكون إلكترونية بدلًا من عملية التحصيل التقليدي أوضحت البلديات أن هذه التوصية تم إحالتها إلى الوكالة المساعدة للموارد والمعلومات لإبداء مرئياتها بشأنها.
وتطرق الاجتماع إلى عرض الرد على مقترح إنشاء المركز الصحي في مجمع 513 بمنطقة مقابة، وقد جاء فيه أنه سيتم دراسة الاحتياجات الصحية بما يتواءم مع الخطة الصحية للمملكة والنظر إلى التوسع العمراني والسكاني وفق تطبيق نظام الضمان الصحي.
وطرح في الاجتماع رد وزارة الإسكان حول الأرض المخصصة لمحطة النقل الرئيسية بمدينة سلمان بمجمع 584 إذ تبين أنه سيتم تخصيص موقع بمساحة قدرها 8.086 مترا مربعا تقريبا لإنشاء محطة باصات ضمن حدود مشروع مدينة سلمان بالجزيرة رقم 9 فور اعتماد المشروع الإسكاني.
وتمت الموافقة أيضا من قبل وزارة الإسكان على طلب الحديقة الترفيهية في مجمع 1216 والمكتبة العامة في مجمع 1206 بمدينة حمد شريطة التنسيق مع جهاز المساحة والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بمقترح اللوحات الترحيبية بالقادمين والمغادرين من وإلى مملكة البحرين أفادت وزارة السياحة بأنها ترحب بهذا المقترح وفق مبررات رئيس مجلس بلدي الشمالية. كلمات دالة
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