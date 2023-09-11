



عقد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭.‬

افتتحت‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬مشاكل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬حلها‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬معالجة‭ ‬شفط‭ ‬خزانات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتنظيم‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الرقابي‭ ‬والإجرائي‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬العالقة‭ ‬لسنوات‭ ‬ودراسة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العملية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الملائمة‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بتوفير‭ ‬الصفوف‭ ‬المدرسية‭ ‬المناسبة‭ ‬للدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمسؤولة‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأعمال‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭.‬

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشكيلات‭ ‬الجديدة‭ ‬للجان‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الأربع‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وهي‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬شريدة‭ ‬الذوادي‭ ‬واللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬بلال‭ ‬واللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله‭ ‬ولجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬برئاسة‭ ‬باسم‭ ‬أبوإدريس‭. ‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة،‭ ‬منها‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬منطقة‭ ‬دمستان‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬584‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬الموازنات‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يمانع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬وممشى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بمجمع‭ ‬581‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬ووفق‭ ‬الموازنات‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬وتعذرت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬استملاك‭ ‬أراضي‭ ‬ساحل‭ ‬الهملة‭ ‬لإقامة‭ ‬ساحل‭ ‬للأهالي‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬الأملاك‭ ‬الخاصة‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أراض‭ ‬حكومية‭ ‬مخصصة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المذكور‭.‬

وحول‭ ‬تجميل‭ ‬وتركيب‭ ‬النصب‭ ‬على‭ ‬دوارات‭ ‬شارع‭ ‬عالي‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬لوضع‭ ‬المواقع‭ ‬المطلوبة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التجميل‭ ‬ودراسة‭ ‬الخيارات‭ ‬الملائمة‭ ‬للنصب‭ ‬التذكارية‭ ‬بحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬وضمن‭ ‬توافر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬وبشأن‭ ‬حديقة‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬742،‭ ‬فالإجراءات‭ ‬جارية‭ ‬لتسجيل‭ ‬عقارها‭ ‬ضمن‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬توحيد‭ ‬وتطوير‭ ‬عملية‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬للحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬لتكون‭ ‬إلكترونية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التحصيل‭ ‬التقليدي‭ ‬أوضحت‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬تم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬المساعدة‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭ ‬لإبداء‭ ‬مرئياتها‭ ‬بشأنها‭. ‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬513‭ ‬بمنطقة‭ ‬مقابة،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬دراسة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الصحية‭ ‬للمملكة‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬والسكاني‭ ‬وفق‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭.‬

وطرح‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬حول‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لمحطة‭ ‬النقل‭ ‬الرئيسية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بمجمع‭ ‬584‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬موقع‭ ‬بمساحة‭ ‬قدرها‭ ‬8‭.‬086‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريبا‭ ‬لإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬باصات‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بالجزيرة‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬فور‭ ‬اعتماد‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الحديقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1216‭ ‬والمكتبة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1206‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬شريطة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمقترح‭ ‬اللوحات‭ ‬الترحيبية‭ ‬بالقادمين‭ ‬والمغادرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بأنها‭ ‬ترحب‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭ ‬وفق‭ ‬مبررات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭.‬