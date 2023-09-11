وزيرة الشباب: تعزيز المبادرات الهادفة إلى استقطاب المواهب الشبابية الإبداعية
التاريخ
9/11/2023 7:25:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة حريصة دائماً على تعزيز مبادراتها الهادفة إلى استقطاب المواهب الشبابية الإبداعية والمهارات الاستثنائية واحتضان أصحاب الأفكار والمشروعات النوعية، وذلك تجسيداً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية البحرينية في مختلف المجالات وتسليط الضوء عليها باعتبارها نماذج ملهمة لأقرانها من الشباب.جاء ذلك خلال استقبال وزيرة شؤون الشباب لطيفة محمد المدير العام لموهوبي الأمل، ذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري لصندوق الأمل.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب: «نسعى دائماً إلى بناء شراكات استراتيجية متميزة مع الجهات الداعمة للشباب في المملكة وذلك بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار للارتقاء بالقطاع الشبابي في المملكة والتركيز على المواهب والكفاءات الوطنية ذات الأداء والإنتاج والعمل على تنمية مواهبهم بطريقة مثالية وتدريبهم بشكل علمي فعال إضافة إلى تهيئتهم للدخول في سوق العمل مدعمين بالخبرات والدراية في هذا المجال.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب بالمبادرات الرائدة التي يطلقها صندوق الأمل في سبيل رصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم ومشروعاتهم في مختلف المجالات ليكونوا شركاء في صناعة مستقبل المملكة.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة شؤون الشباب مع المدير العام لموهوبي الأمل فرص التعاون في مجال رعاية المواهب الشبابية والاستراتيجيات التي تساهم في اكتشاف المواهب، بالإضافة إلى العمل المشترك لخلق بيئة داعمة لتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية.
ومن جانبها أعربت المدير العام لموهوبي الأمل عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شؤون الشباب لاحتضان ورعاية المواهب الشبابية عبر حزمة من البرامج المتميزة التي صممت بطريقة عصرية لتسهم في عمليات تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات. كلمات دالة
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