وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬وتكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬والإنتاج‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مواهبهم‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬وتدريبهم‭ ‬بشكل‭ ‬علمي‭ ‬فعال‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئتهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مدعمين‭ ‬بالخبرات‭ ‬والدراية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رصد‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬أفكار‭ ‬الشباب‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬ومشروعاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ليكونوا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لموهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشبابية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لموهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لاحتضان‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬بطريقة‭ ‬عصرية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬