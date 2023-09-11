((الوطني للفنـون)) يـناقش إقامـة معرض فني في العـاصـمـة الأمريكيـة واشنـطن
التاريخ
9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد المجلس الوطني للفنون اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح لإقامة معرض فني في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في واشنطن، ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كما تم مناقشة مقترح عمل هوية للمجلس الوطني للفنون وإنشاء موقع إلكتروني وإقامة برنامج فني.
وأشاد بالدعم المستمر الذي يلقاه المجلس الوطني للفنون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن المجلس ماضٍ في تكريس جهوده في رعاية الفنانين ودعمهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإرساء قواعد متينة تعمل على تطوير سبل التناغم بين مجالات الفنون المختلفة. كلمات دالة
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