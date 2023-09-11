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((الوطني للفنـون)) يـناقش إقامـة معرض فني في العـاصـمـة الأمريكيـة واشنـطن

9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬اجتماعه‭ ‬الدوري‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬لإقامة‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬ومعهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬عمل‭ ‬هوية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬وإنشاء‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬وإقامة‭ ‬برنامج‭ ‬فني‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬ماضٍ‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الفنانين‭ ‬ودعمهم،‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لإرساء‭ ‬قواعد‭ ‬متينة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬سبل‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬مجالات‭ ‬الفنون‭ ‬المختلفة‭.‬

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