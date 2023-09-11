رئيس مجلس النواب: تطوير مستمر للمنظومة التشريعية العمالية..

رئيس مجلس النواب: تطوير مستمر للمنظومة التشريعية العمالية..
التاريخ
9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات هي محل فخر واعتزاز، ودعم واهتمام من الجميع، وأن مملكة البحرين تزخر بكفاءات متميزة، التي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة والجهود المخلصة، وتعمل ضمن فريق واحد وهو «فريق البحرين»، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن مجلس النواب بالتعاون البناء مع الحكومة يولي ملف التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين، وتوفير الوظائف النوعية للمواطن البحريني، ودعم تحسين المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، كل الحرص والاهتمام، من خلال تطوير الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودوره الحيوي في استقطاب الاستثمار وفتح آفاق أوسع لمجالات العمل والتوظيف.
وأشار إلى اهتمام مجلس النواب بتطوير المنظومة التشريعية العمالية، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وبما يضمن حماية الموظف البحريني، وتوفير فرص التطوير والترقي المهني والتدريبي، وأن المجلس النيابي تابع باهتمام بالغ الاجتماعات المشتركة والتنسيق الذي تم بين وزارة العمل وإدارة شركة مجموعة طيران الخليج، والتوافق على إعادة الموظفين ضمن كوادر الشركة من الذين شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة، وإتاحة عدة خيارات أمامهم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، أمس الاثنين بمقر المجلس، مجموعة من موظفي شركة طيران الخليج، حيث تم تأكيد أهمية إرجاع الموظفين إلى وظائفهم التي كانوا عليها، وعدم المساس بحقوقهم الوظيفية.
من جانبهم أعرب موظفو الشركة عن بالغ الشكر وعظيم التقدير للدور الوطني المتميز، الذي قام به أعضاء مجلس النواب، ودفاعهم عن حقوق الموظفين والمواطنين. كلمات دالة
MENAFN11092023000055011008ID1107048982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.