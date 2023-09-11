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رئيس مجلس النواب: تطوير مستمر للمنظومة التشريعية العمالية..

9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بكفاءات‭ ‬متميزة،‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬والجهود‭ ‬المخلصة،‭ ‬وتعمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬يولي‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف،‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬ودعم‭ ‬تحسين‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودوره‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمار‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬لمجالات‭ ‬العمل‭ ‬والتوظيف‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬العمالية،‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬والترقي‭ ‬المهني‭ ‬والتدريبي،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬تابع‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتنسيق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وإدارة‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والتوافق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬إرجاع‭ ‬الموظفين‭ ‬إلى‭ ‬وظائفهم‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬عليها،‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الوظيفية‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬موظفو‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ودفاعهم‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الموظفين‭ ‬والمواطنين‭. ‬

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