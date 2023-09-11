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وفد من جمعية المهندسين يطلع على خدمات مركز تقنية المعلومات بجامعة الخليج العربي

9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بوفد‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتفعيل‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المشترك‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قسم‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭.‬وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬ووعي‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليكون‭ ‬شريكاً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬باعتباره‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬وأَطرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بوصفها‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬للمهندسين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬رحبت‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬لكون‭ ‬الجامعة‭ ‬بيتا‭ ‬للخبرة‭ ‬والاستشارات‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬إعجابها‭ ‬بالبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المواكبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬كبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأساليب‭ ‬الشكلية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬ورئيس‭ ‬مركز‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬بوحولة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الجمعية‭ ‬لمركز‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تفاعلية‭ ‬شاملة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬إلكترونية‭ ‬آمنة‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬دولية‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية،‭ ‬وتوفير‭ ‬منظومة‭ ‬إلكترونية‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬والإدارية،‭ ‬واعتماد‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لمزيد‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬المركز‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الجامعة‭ ‬ورصد‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬يُمْكن‭ ‬توظيفها‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭.‬

وأضاف‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قسم‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بالجامعة‭ ‬أطلق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ماجستير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأساليب‭ ‬الشكلية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬بطرح‭ ‬أكاديمي‭ ‬مبتكر‭ ‬يدمج‭ ‬بين‭ ‬تقنيات‭ ‬الأساليب‭ ‬الشكلية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬أرقى‭ ‬وأجود‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬

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