وفد من جمعية المهندسين يطلع على خدمات مركز تقنية المعلومات بجامعة الخليج العربي
التاريخ
9/11/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بوفد من جمعية المهندسين البحرينية حيث ناقش مع رئيس الجمعية الدكتورة رائدة العلوي سبل التعاون المشترك وتفعيل برامج التدريب المشترك والاستفادة من البرامج الأكاديمية التي تطرحها كلية الدراسات العليا من خلال قسم حوسبة الجيل القادم.وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على دور جمعية المهندسين البحرينية في رفع كفاءة ووعي القطاع الهندسي في مملكة البحرين ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المسيرة التنموية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتباره القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات المهنية في دول الخليج، وأَطرى في الوقت ذاته على مسيرة الجمعية الحافلة التي امتدت أكثر من نصف قرن من الزمن، بوصفها أول جمعية للمهندسين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن جانبها، رحبت رئيس الجمعية الدكتورة رائدة العلوي بالتعاون المشترك مع جامعة الخليج العربي في المستقبل القريب لكون الجامعة بيتا للخبرة والاستشارات سواء بالنسبة إلى مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية، معربة عن إعجابها بالبرامج الأكاديمية المبتكرة المواكبة لاحتياجات سوق العمل التي تطرحها كلية الدراسات العليا كبرنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني.
ومن جهته، بين رئيس قسم حوسبة الجيل القادم ورئيس مركز تقنية المعلومات بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عادل بوحولة خلال زيارة وفد الجمعية لمركز تقنية المعلومات أن أهداف المركز الرئيسية هي توفير خدمات إلكترونية تفاعلية شاملة، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة ذات معايير دولية وبجودة عالية، وتوفير منظومة إلكترونية فعالة في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، واعتماد التقنيات الحديثة لمزيد تحسين جودة التعليم. وأوضح أن من بين أهداف المركز تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات داخل وخارج الجامعة ورصد آخر المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يُمْكن توظيفها والاستفادة منها في الجامعة.
وأضاف بالقول: «إن قسم حوسبة الجيل القادم بكلية الدراسات العليا بالجامعة أطلق برنامج «ماجستير الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني» والذي يتميز عن غيره من برامج الدراسات العليا الكلاسيكية في مجال الأمن السيبراني بطرح أكاديمي مبتكر يدمج بين تقنيات الأساليب الشكلية والذكاء الاصطناعي لتطوير أرقى وأجود مستويات الأمن السيبراني. كلمات دالة
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