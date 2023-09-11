اختتام انتخابات نقابة البتروكيماويات والأعضاء يختارون ممثليهم
التاريخ
9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في عملية انتخابيّة موفقة، تنظيماً ومشاركة، اختتمت نقابة عمّال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 الاقتراع الذي نظمته النقابة لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة النقابة في دورته الجديدة.
وقد شارك في الانتخابات أكثر من 88.2% من الأعضاء المسجلين في نقابة عمّال الشركة، حيث تقدّم للترشح 21 موظفاً من منتسبي الشركة، كما جرت العملية الانتخابية بكل تنظيم ويسر، وذلك بفضل حُسن الاعداد والترتيبات المناسبّة التي اتخذتها لجنة الانتخابات التي حرصت على توفير جميع متطلبات العملية الانتخابية بهدف إنجاحها وتأمين أفضل الأجواء لجميع المشاركين لاختيار من يرونهم مناسبين لتمثيلهم في مجلس إدارة النقابة للفترة القادمة.
وانطلقت العملية الانتخابيّة منذ صباح يوم الأحد واستمرت حتى حلول المساء بحضور ممثل عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خالد القوتي نائب الرئيس للتنظيم الداخلي، الذي أشرف على جميع مراحل الانتخابات، حيث تم في الختام فرز الأصوات المشاركة وإعلان النتائج النهائية التي أسفرت عن فوز 7 مرشحين، هم: خالد جناحي، ويوسف البستكي، وفيصل جناحي، وطارق المزلوق، وعبداللطيف شويطر، وجمال الكوهجي، وأحمد بوجيري، كما تم انتخاب كل من عادل المرباطي ومحمد سليمان كأعضاء احتياط.
وبهذه المناسبة، التقى المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعد إعلان نتائج العملية الانتخابية واعتمادها من قبل اللجنة والمشرف الخارجي، حيث قدم الشكر لأعضاء لجنة الانتخابات على جهودهم في تنسيق سير العملية الانتخابية بكل نزاهة، كما قدم جزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس السابق على جهودهم في خدمة موظفي الشركة خلال الدورة السابقة التي كانت من أصعب الدورات التي مرت على الشركة لما حملته من تحديات على جميع الأصعدة.
كما قدم التهاني والتباريك إلى أعضاء مجلس إدارة النقابة الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم القادمة ومواصلة مسيرة العمل النقابي بكل شفافية ومصداقية، متطلعاً إلى دورة قادمة ترقى بالعمل النقابي إلى مستويات جديدة. كلمات دالة
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