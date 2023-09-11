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اختتام انتخابات نقابة البتروكيماويات والأعضاء يختارون ممثليهم

9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬عملية‭ ‬انتخابيّة‭ ‬موفقة،‭ ‬تنظيماً‭ ‬ومشاركة،‭ ‬اختتمت‭ ‬نقابة‭ ‬عمّال‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬النقابة‭ ‬لاختيار‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬88‭.‬2‭% ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نقابة‭ ‬عمّال‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬للترشح‭ ‬21‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بكل‭ ‬تنظيم‭ ‬ويسر،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬حُسن‭ ‬الاعداد‭ ‬والترتيبات‭ ‬المناسبّة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاحها‭ ‬وتأمين‭ ‬أفضل‭ ‬الأجواء‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬لاختيار‭ ‬من‭ ‬يرونهم‭ ‬مناسبين‭ ‬لتمثيلهم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وانطلقت‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابيّة‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬حلول‭ ‬المساء‭ ‬بحضور‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬القوتي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتنظيم‭ ‬الداخلي،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬الانتخابات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الختام‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬المشاركة‭ ‬وإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬7‭ ‬مرشحين،‭ ‬هم‭: ‬خالد‭ ‬جناحي،‭ ‬ويوسف‭ ‬البستكي،‭ ‬وفيصل‭ ‬جناحي،‭ ‬وطارق‭ ‬المزلوق،‭ ‬وعبداللطيف‭ ‬شويطر،‭ ‬وجمال‭ ‬الكوهجي،‭ ‬وأحمد‭ ‬بوجيري،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عادل‭ ‬المرباطي‭ ‬ومحمد‭ ‬سليمان‭ ‬كأعضاء‭ ‬احتياط‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬التقى‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬واعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬والمشرف‭ ‬الخارجي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الشكر‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بكل‭ ‬نزاهة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬لما‭ ‬حملته‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬التهاني‭ ‬والتباريك‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬الجدد،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهمتهم‭ ‬القادمة‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬ومصداقية،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬قادمة‭ ‬ترقى‭ ‬بالعمل‭ ‬النقابي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭.‬

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