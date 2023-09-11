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جامعة العلوم التطبيقية ترحب بطلبتها تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد

9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامناً‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬والمنضمين‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬هيأت‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوزية‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬ومختبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬للطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬ببرامج‭ ‬الجامعة‭.‬

وصرح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬شهدت‭ ‬حضوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬سعيدون‭ ‬بعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬والتزامهم‭ ‬بحضور‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدراسية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬هيأت‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬وإرشادهم‭ ‬أكاديمياً‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬والتوجيهات‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬قبل‭ ‬تسجيلها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرشدين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الكليات،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬باستقبال‭ ‬زملائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬بالورود‭ ‬والهدايا‭ ‬التذكارية،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬والقاعات‭ ‬الدراسية‭.‬

وتوجه‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بشكره‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬الذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬ولقاء‭ ‬الطلبة،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لنواب‭ ‬الرئيس‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد،‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬لخدمة‭ ‬أبنائنا‭ ‬الطلبة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬مستمر‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالدراسة‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬كالمرونة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط‭ ‬وقدرة‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬رسومه‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬دفعات‭ ‬ميسرة‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الواحد،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاخوة‭ ‬الدارسين‭ ‬بالجامعة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرياضيين،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬جزئية‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30%‭ ‬و40‭% ‬على‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬معدلات‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭. ‬ختاماً‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬متميزة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كمختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومختبرات‭ ‬التصميم،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬للطلاب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬باعتباره‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المالية،‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬والبنوك،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬البورصة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الجديدة،‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭. ‬

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