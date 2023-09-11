جامعة العلوم التطبيقية ترحب بطلبتها تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد
التاريخ
9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في جامعة العلوم التطبيقية أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا عن سعادته باستقبال الطلبة في الحرم الجامعي متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
كما رحب رئيس الجامعة بجميع الطلبة المستجدين والمنضمين في الفصل الدراسي الأول 2023/2024، مشيراً إلى أن الجامعة هيأت كافة الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خلال جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة لضمان تجربة تعليمية فريدة للطلبة الملتحقين ببرامج الجامعة.
وصرح الأستاذ الدكتور عمار كاكا بأن الجامعة شهدت حضوراً كبيراً من قبل طلبة الجامعة في اليوم الأول من بدء العام الدراسي، الأمر الذي يؤكد أن الطلبة سعيدون بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، والتزامهم بحضور المحاضرات الدراسية منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن الجامعة قد هيأت البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال طلبتها من خلال توجيه الطلبة المستجدين وإرشادهم أكاديمياً وتقديم النصائح والتوجيهات لهم في اختيار المقررات الدراسية قبل تسجيلها، وذلك من خلال المرشدين الأكاديميين في مختلف الكليات، كما قام مجلس الطلبة باستقبال زملائهم الطلبة الجدد بالورود والهدايا التذكارية، وتوجيههم للتعرف على الجامعة والقاعات الدراسية.
وتوجه رئيس الجامعة بشكره إلى رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة الذي حرص على متابعة شؤون الطلبة في اليوم الأول من بدء الدراسة من خلال حضوره ولقاء الطلبة، كما أعرب عن شكره لنواب الرئيس وكافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، وعملهم الدؤوب لخدمة أبنائنا الطلبة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن التسجيل مستمر للفصل الدراسي الأول حيث توفر الجامعة لطلبتها بيئة تعليمية متميزة، كما تقدم للطلبة الراغبين بالدراسة بها مجموعة من المنح الدراسية والتسهيلات على الرسوم لمساعدتهم أثناء فترة الدراسة كالمرونة في عملية دفع الأقساط وقدرة الطالب على دفع رسومه الدراسية على مجموعة دفعات ميسرة خلال الفصل الدراسي الواحد، والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراسية الخاصة بالاخوة الدارسين بالجامعة، والمنح الدراسية الخاصة بالرياضيين، والمنح الدراسية على البرامج البريطانية، والمنح الدراسية التي يقدمها صندوق دعم الطالب للطلبة المتعثرين والمتفوقين من مختلف فئات المجتمع.
وأوضح الأستاذ الدكتور عمار كاكا أن جميع الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية للفصل الدراسي الأول 2023/2024 سيحصلون على منحة جزئية تتراوح ما بين 30% و40% على السنة الدراسية الأولى وذلك بحسب معدلات التخرج في الثانوية العامة. ختاماً أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت على طرح برامج أكاديمية متميزة تساعد الطلبة في الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل منوهاً إلى أن الجامعة حريصة على إثراء الحياة الجامعية لطلبتها من خلال مجموعة كبيرة من المختبرات التي توفرها لتعزيز الدراسة الأكاديمية، كمختبرات الهندسة المدنية، ومختبرات الهندسة المعمارية ومختبرات التصميم، ومختبرات الكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مختبر بلومبيرغ الذي يوفر العديد من الخدمات للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، باعتباره أهم المنصات المالية التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من البحوث المالية، والمعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات والبنوك، كما يشكل فرصة للتعرف على مبادئ البورصة والعمل في سوق الأسهم، وكل ما يتعلق بالاستثمار داخل سوق العمل بالمبادئ الجديدة، والأفكار المتطورة التي تواكب العصر. كلمات دالة
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