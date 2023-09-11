اليوم.. انطلاق ((الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني))

اليوم.. انطلاق ((الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني))
التاريخ
9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق اليوم الثلاثاء أولى فعاليات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، والذي يحمل عنوان «الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات»، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس الشورى، وتحت رعاية كريمة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، إضافة إلى مجلس النواب الراعي الفضي للملتقى، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين.
يهدف الملتقى إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين، والخبراء والإعلاميين، حول التحديات التي يواجهها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية، ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.
كما يهدف إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني، وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور العام من جانب آخر.
يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة، الإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف، الإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل، والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة.
يستهدف الملتقى صانعي القرار وواضعي السياسات والاستراتيجيات بقطاع العمل البرلماني والإعلام البرلماني، الإعلاميين والمتخصصين في مجال الإعلام البرلماني بالمؤسسات العربية، قادة الأحزاب والمحللين السياسيين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مستشاري التواصل الرقمي والعلاقات العامة والإعلام في دول الخليج العربي، وبعض الدول التي توجد بها أنشطة برلمانية فاعلة، الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات التواصل المؤسسي، الإعلام، والعلاقات العامة، وإدارات الإعلام البرلماني ودوائر العلاقات العامة في البرلمانات العربية. كلمات دالة
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