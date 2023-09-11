Tuesday, 12 September 2023 04:56 GMT

اليوم.. انطلاق ((الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني))

9/11/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الأول‭ ‬للإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬والرقمنة‭.. ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تعقده‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الراعي‭ ‬الفضي‭ ‬للملتقى،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لنقاش‭ ‬جاد‭ ‬ومتعمق‭ ‬بين‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وبين‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬والخبراء‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الرسالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬السياسية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الصحيحة‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬تفاعل‭ ‬بناء‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬العملية‭ ‬الاتصالية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتقديم‭ ‬رؤية‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤديه‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬ومع‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

يتناول‭ ‬الملتقى‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬من‭ ‬أهمها،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭.. ‬ثوابت‭ ‬وتحولات‭ ‬الدور‭ ‬والرسالة،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وبناء‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وأدوات‭ ‬الاتصال‭ ‬الرقمية‭.. ‬الواقع‭ ‬والمستقبل،‭ ‬والإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬ودور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭.‬

يستهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬وواضعي‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬بقطاع‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬والإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬والمحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مستشاري‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬أنشطة‭ ‬برلمانية‭ ‬فاعلة،‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التواصل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الإعلام،‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وإدارات‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬ودوائر‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN11092023000055011008ID1107048978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث