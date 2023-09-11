اليوم.. انطلاق ((الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني))

يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لنقاش‭ ‬جاد‭ ‬ومتعمق‭ ‬بين‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وبين‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬والخبراء‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الرسالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬السياسية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الصحيحة‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬تفاعل‭ ‬بناء‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬العملية‭ ‬الاتصالية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتقديم‭ ‬رؤية‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤديه‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬ومع‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

يتناول‭ ‬الملتقى‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬من‭ ‬أهمها،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭.. ‬ثوابت‭ ‬وتحولات‭ ‬الدور‭ ‬والرسالة،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وبناء‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف،‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬وأدوات‭ ‬الاتصال‭ ‬الرقمية‭.. ‬الواقع‭ ‬والمستقبل،‭ ‬والإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬ودور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭.‬

يستهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬وواضعي‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬بقطاع‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬والإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬والمحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مستشاري‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬أنشطة‭ ‬برلمانية‭ ‬فاعلة،‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التواصل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الإعلام،‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وإدارات‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬ودوائر‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭. ‬