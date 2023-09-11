القائد العام يشيد بعمق العلاقات الأخوية بين البحرين والكويت
التاريخ
9/11/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير دولة الكويت الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تتمتع به هذه العلاقات من تقدم ونماء بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الكويتي العميد الركن محمد راشد المطيري الملحق العسكري الجديد بسفارة دولة الكويت الشقيقة المعتمد لدى مملكة البحرين، والعميد الركن عناد سعد الظفيري مساعد الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت. كلمات دالة
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