وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الحكيمتين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬المطيري‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الجديد‭ ‬بسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والعميد‭ ‬الركن‭ ‬عناد‭ ‬سعد‭ ‬الظفيري‭ ‬مساعد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭. ‬