وزير الداخلية يبحث مع السفير الأذربيجاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
التاريخ
9/11/2023 7:25:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، شاهين بن شاكر عبداللايف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كلمات دالة
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