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وزير الداخلية يبحث مع السفير الأذربيجاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

9/11/2023 7:25:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬شاهين‭ ‬بن‭ ‬شاكر‭ ‬عبداللايف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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