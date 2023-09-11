طهران‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬نقل‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬مجمدة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجز‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وأن‭ ‬تتمكن‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬أصولها‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬العملية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الإيرانية‭ ‬المجمدة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬

ستتمكن‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬لمشتريات‭ ‬إنسانية‭ ‬مثل‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وأدوية‭. ‬

لكن‭ ‬كنعاني‭ ‬أكد‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬‮«‬أي‭ ‬سلعة‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬لعقوبات‮»‬‭ ‬أمريكية‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬تستخدم‭ ‬بالكامل‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬المفرج‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لشراء‭ ‬‮«‬أدوية‭ ‬ومواد‭ ‬غذائية‮»‬‭. ‬

تم‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬أمريكيين‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وايرانيين‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأن‭ ‬تبادل‭ ‬السجناء‭ ‬سيحصل‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق،‭ ‬نقلت‭ ‬إيران‭ ‬خمسة‭ ‬أمريكيين‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬إلى‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬خاضع‭ ‬للحراسة‭ ‬قبل‭ ‬نقلهم‭ ‬المحتمل‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‭. ‬

يرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬سرية‭ ‬للغاية،‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬تقيمان‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انتصار‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭. ‬

لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يتوقعون‭ ‬اتفاقا‭ ‬محتملا‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬فقد‭ ‬فشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬أجراها‭ ‬الأوروبيون‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬والمجمد‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬