طهران متفائلة بنقل ((أصولها المجمدة)) خلال أيام ضمن صفقة تبادل سجناء مع واشنطن
التاريخ
9/11/2023 7:25:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران – الوكالات: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس أن إيران تأمل في إنهاء نقل ستة مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية «في الأيام المقبلة» في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في أغسطس للإفراج عن سجناء.
وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي «نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها».
هذه العملية تهدف إلى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.
ستتمكن إيران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات إنسانية مثل مواد غذائية وأدوية.
لكن كنعاني أكد أمس أن إيران يمكن أن تشتري «أي سلعة غير خاضعة لعقوبات» أمريكية وأن «تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها» ليس فقط لشراء «أدوية ومواد غذائية».
تم إعلان هذه التسوية المالية في 10 أغسطس في إطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة من قطر للإفراج عن سجناء أمريكيين معتقلين في إيران، وايرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.
وقال كنعاني «نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا».
وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم المحتمل إلى قطر للإفراج عنهم.
يرى خبراء أن هذا الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات سرية للغاية، يدل على تهدئة التوتر بين إيران والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ عام 1980، في أعقاب انتصار ثورة 1979.
لكنهم لا يتوقعون اتفاقا محتملا حول الملف النووي الإيراني. فقد فشلت مفاوضات أجراها الأوروبيون في 2022 في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والمجمد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
MENAFN11092023000055011008ID1107048975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.