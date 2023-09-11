كيم جونغ أون سيزور روسيا ويلتقي بوتين

سيئول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أونغ‭ ‬سيزور‭ ‬روسيا‭ ‬ويلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬قطار‭ ‬زعيم‭ ‬الدولة‭ ‬المعزولة‭ ‬غادر‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭. ‬ويعتقد‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬تقارير‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬للأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والغواصات‭ ‬العاملة‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬للدولة‭ ‬الفقيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬‮«‬سيزور‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭... ‬بوتين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرفيق‭ ‬المحترم‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬سيلتقي‭ ‬ويجري‭ ‬محادثة‭ ‬مع‭ ‬الرفيق‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‮»‬‭. ‬بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬كيم‭ ‬سيزور‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

ويضع‭ ‬ذلك‭ ‬الإعلان‭ ‬حدا‭ ‬لأيام‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬الزيارة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬وآخرون‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬كيم،‭ ‬الذي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يغادر‭ ‬بلده،‭ ‬سيتوجه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬مصفّح‭ ‬إلى‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬لمحادثات‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬بشأن‭ ‬صفقات‭ ‬أسلحة‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭. ‬ولم‭ ‬يغادر‭ ‬كيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬لم‭ ‬تسمه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬القطار‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬يقل‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬فلاديفوستوك‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬‮«‬واي‭ ‬تي‭ ‬إن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬سيئول‭ ‬‮«‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬أي‭ ‬الأربعاء‭. ‬وروسيا‭ ‬الحليف‭ ‬التاريخي‭ ‬لبيونج‭ ‬يانج‭ ‬داعم‭ ‬أساسي‭ ‬للدولة‭ ‬المعزولة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬وتعود‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬قبل‭ ‬75‭ ‬عاما‭. ‬وأشاد‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بـ«دعم‭ (‬بيونج‭ ‬يانج‭) ‬الراسخ‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وتعدّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وزعيمها‭ ‬كيم‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬الداعمين‭ ‬لغزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

وتخشى‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬قد‭ ‬تلجأ‭ ‬الى‭ ‬تزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬وقذائف‭. ‬وستستضيف‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشرقي‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وحذّر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستدفع‭ ‬الثمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زودت‭ ‬موسكو‭ ‬بأسلحة‭ ‬لحربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للتدفئة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬‮«‬لمحاولة‭ ‬احتلال‭ ‬أراض‭ ‬تابعة‭ ‬لدولة‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوكمين‭ ‬بسيئول‭ ‬أندريه‭ ‬لانكوف،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬ابتزاز‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لطيف‮»‬‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬لسيئول‭ ‬لأن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تزود‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬كييف‭ ‬بالأسلحة‭. ‬

وسيئول‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مصدري‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وقد‭ ‬باعت‭ ‬دبابات‭ ‬لبولندا‭ ‬حليفة‭ ‬كييف،‭ ‬لكن‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية‭ ‬القائمة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬تمنعها‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬لدول‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعات‭ ‬نشطة‭. ‬وقال‭ ‬لانكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬القلق‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬شحنة‭ ‬ذخيرة‭ ‬محتملة‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬شحنة‭ ‬واحدة‭ ‬بل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشحنات‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬تشيونغ‭ ‬سيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬سيجونغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬وسعت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تعاونها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬‮«‬تتزايد‭ ‬الاحتمالات‭ ‬لنزاع‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مكافأة‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الغواصة‭ ‬النووية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬للاستطلاع‭ ‬قد‭ ‬يمضي‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‮»‬‭. ‬