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مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

9/11/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬منددًا‭ ‬بغياب‭ ‬المساءلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.

وقال‭ ‬تورك‭ ‬متحدثًا‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ (‬مرفأ‭) ‬بيروت‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬قتيل‭ ‬وتسبب‭ ‬بإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬طفل،‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬أي‭ ‬مساءلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬العكس،‭ ‬أُثيرت‭ ‬مخاوف‭ ‬عديدة‭ ‬بشأن‭ ‬تدخلات‭ ‬في‭ ‬التحقيق،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬حادّة‭ ‬وحوكمة‭ ‬ضعيفة‭. ‬لذلك،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬تشكيل‭ ‬بعثة‭ ‬دولية‭ ‬لتقصّي‭ ‬الحقائق‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬المأساة‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬عزت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬انفجار‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬تخزين‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬نيترات‭ ‬الأمونيوم‭ ‬داخل‭ ‬المرفأ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراءات‭ ‬وقاية‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬لم‭ ‬تُعرف‭ ‬أسبابه‭. ‬وتبيّن‭ ‬لاحقاً‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بمخاطر‭ ‬تخزين‭ ‬المادة‭ ‬ولم‭ ‬يحركوا‭ ‬ساكناً‭.

وبمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لانفجار‭ ‬المرفأ،‭ ‬سار‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬يتقدّمهم‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬ونددوا‭ ‬بتعطّل‭ ‬مسار‭ ‬التحقيق‭ ‬المحلي‭ ‬بسبب‭ ‬التدخلات‭ ‬السياسية‭ ‬والقضائية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تسوده‭ ‬ثقافة‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭. ‬عشية‭ ‬تلك‭ ‬المسيرة،‭ ‬جدّدت‭ ‬منظمات،‭ ‬بينها‭ ‬هيومن‭ ‬رايتش‭ ‬ووتش‭ ‬والعفو‭ ‬الدولية،‭ ‬وعائلات‭ ‬ضحايا‭ ‬مطالبتها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬إنشاء‭ ‬بعثة‭ ‬دولية‭ ‬مستقلة‭ ‬ومحايدة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭. ‬

إثر‭ ‬الانفجار،‭ ‬عيّنت‭ ‬السلطات‭ ‬القاضي‭ ‬فادي‭ ‬صوان‭ ‬محققاً‭ ‬عدلياً،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬تنحيته‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭ ‬إثر‭ ‬ادعائه‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حينها‭ ‬حسان‭ ‬دياب‭ ‬وثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬سابقين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإهمال‭ ‬والتقصير‭ ‬والتسبّب‭ ‬بوفاة‮»‬‭ ‬وجرح‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭. ‬

واصطدم‭ ‬خلفه‭ ‬القاضي‭ ‬طارق‭ ‬بيطار‭ ‬بالعراقيل‭ ‬ذاتها‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬استجواب‭ ‬دياب،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬إطلاقه‭ ‬مسار‭ ‬الادّعاء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقين،‭ ‬بينهم‭ ‬نواب،‭ ‬وعلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬وعسكريين‭. ‬وامتنع‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النواب‭ ‬المذكورين،‭ ‬ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬منحه‭ ‬إذناً‭ ‬لاستجواب‭ ‬قادة‭ ‬أمنيين‭ ‬ورفضت‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬كذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬أصدرها‭. ‬وغرق‭ ‬التحقيق‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬السياسة‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬فوضى‭ ‬قضائية‭ ‬بعدما‭ ‬حاصرت‭ ‬بيطار‭ ‬عشرات‭ ‬الدعاوى‭ ‬لكف‭ ‬يده،‭ ‬تقدم‭ ‬بغالبيتها‭ ‬مسؤولون‭ ‬مُدّعى‭ ‬عليهم‭. ‬

وخلال‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام،‭ ‬تمكّن‭ ‬بيطار‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬رسمياً‭ ‬قرابة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬تعرّض‭ ‬خلالها‭ ‬لضغوط‭ ‬أنذرت‭ ‬بأزمة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬القضائي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعدما‭ ‬أحبط‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬التمييز‭ ‬غسان‭ ‬عويدات‭ ‬محاولته‭ ‬استئناف‭ ‬التحقيقات‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

وكان‭ ‬بيطار‭ ‬استأنف‭ ‬تحقيقاته‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬تعليقها،‭ ‬وقرّر‭ ‬الادّعاء‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬جدد‭ ‬بينهم‭ ‬عويدات،‭ ‬وحدّد‭ ‬مواعيد‭ ‬لاستجواب‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭ ‬مدعى‭ ‬عليهم‭. ‬

لكن‭ ‬عويدات‭ ‬تصدى‭ ‬له‭ ‬بالادعاء‭ ‬عليه‭ ‬بـ«التمرد‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬واغتصاب‭ ‬السلطة‮»‬،‭ ‬وأصدر‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬في‭ ‬حقه،‭ ‬وأطلق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الموقوفين‭. ‬إزاء‭ ‬ذلك،‭ ‬تراجع‭ ‬بيطار‭ ‬عن‭ ‬المضي‭ ‬بقراراته‭. ‬

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