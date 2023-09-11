البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة سريعة لإريتريا

ود‭ ‬مدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬استغرقت‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬لإريتريا،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني،‭ ‬وسط‭ ‬مساع‭ ‬لتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الانتقالي‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لدولة‭ ‬إريتريا‭ ‬استغرقت‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المكلف‭ ‬علي‭ ‬الصادق‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬البرهان‭ ‬‮»‬أطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأريتري‭ (‬أسياس‭ ‬أفورقي‭) ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬تمرد‭ ‬مليشيا‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬الدولة‮«‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الصادق‭ ‬أن‭ ‬‮»‬المباحثات‭ ‬تطرقت‭ ‬أيضا‭ ‬للمبادرات‭ ‬المطروحة‭ ‬بشأن‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭.. ‬للخروج‭ ‬برؤية‭ ‬موحدة‭ ‬تحقق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلاد‮«‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ابريل،‭ ‬فرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬إريتريا‭ ‬الجار‭ ‬الشرقي‭ ‬للسودان‭ ‬ضمن‭ ‬المرحبين‭ ‬بالرعايا‭ ‬السودانيين‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬إغلاق‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

ولكن‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬قام‭ ‬البرهان‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لإحدى‭ ‬الفرق‭ ‬العسكرية‭ ‬بولاية‭ ‬كسلا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إريتريا،‭ ‬موجها‭ ‬‮«‬بفتح‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‮»‬‭ ‬معها‭. ‬وهي‭ ‬المحطة‭ ‬الرابعة‭ ‬للبرهان‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬جولاته‭ ‬بزيارة‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬أعقبتها‭ ‬زيارتان‭ ‬لجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وقطر‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارات‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬للتفاوض‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬دقلو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬سعياً‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬أرقام‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أكليد‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬ترجح،‭ ‬كما‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الطبية‭ ‬والميدانية،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى‭. ‬ونتيجة‭ ‬المعارك،‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والنزوح‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وخصوصا‭ ‬مصر‭ ‬وتشاد‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الاشتباكات،‭ ‬لم‭ ‬يحقّق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬تقدما‭ ‬ميدانيا‭ ‬مهمّا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬ويلجأ‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬الى‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬يزداد‭ ‬حدة،‭ ‬ومعه‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين،‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬الجيش‭ ‬استعادة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬

وقتل‭ ‬46‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكثر‭ ‬حصدا‭ ‬للضحايا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭. ‬ونفى‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬وهو‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬مهاجمة‭ ‬السوق،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يوجه‭ ‬ضرباته‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬وحشود‭ ‬ومواقع‭ ‬وارتكازات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬كأهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬مشروعة‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وجّه‭ ‬ناشطون‭ ‬نداء‭ ‬عاجلا‭ ‬لطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬لـ«حفر‭ ‬قبور‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفن‭ ‬12‭ ‬جثمانا‭ ‬من‭ ‬‮«‬ضحايا‭ ‬مجزرة‭ ‬سوق‭ ‬قورو‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوياتهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬غرفة‭ ‬طوارئ‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬