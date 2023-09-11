دوري البنوك والمؤسسات المصرفيةبابا: اليوم تُجرى مراسم القرعة والاجتماع الفني
التاريخ
9/11/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد رائد بابا مدير بطولة دوري البنوك والمؤسسات المصرفية – نادي النجمة 2023، أن مراسم قرعة البطولة ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023م وسيصاحب مراسم القرعة عقد الاجتماع الفني للفرق وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بمقر نادي النجمة بضاحية الفاتح، علماً بأن البطولة ستقام خلال الفترة من 4 – 24 نوفمبر 2023م، كما أكد مدير البطولة رائد بابا الإقبال على البطولتين البطولة المفتوحة والبطولة المستحدثة وهي المسابقة الجديدة تحت مسمى ( Super Star League + 40) وهي مسابقة يشارك فيها موظفو البنوك من سن الـ 40 وما فوق ، علما بأن اللجنة المنظمة للبطولة قد خفضت عدد المحترفين في الفرق لإتاحة الفرصة أمام موظفي البنوك والمؤسسات المصرفية بالمشاركة في البطولة.
وأكد رائد بابا مدير بطولة البنوك والمؤسسات المصرفية لعام 2023 أن ناديه يسعده أن يواصل احتضان البطولة منذ انطلاقها في 2013 والتي لاقت نجاحا كبيرا على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم هذه البطولة هو تقوية العلاقات بين موظفي هذا القطاع المهم بالمملكة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية التي تحظى باهتمام ودعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وكذلك من راعي الشباب والرياضة الأول بالمملكة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية متمنيا كل التوفيق والنجاح للفرق المشاركة في هذه البطولة لهذا العام.
الجدير بالذكر أن فريق البنك الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المصرفية، بينما حقق فريق بنك البحرين والكويت لقب الكأس.
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