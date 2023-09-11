أكد‭ ‬رائد‭ ‬بابا‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬ – نادي‭ ‬النجمة‭ ‬2023،‭ ‬أن‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬وسيصاحب‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للفرق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬بمقر‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بضاحية‭ ‬الفاتح،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ – 24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬رائد‭ ‬بابا‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬البطولتين‭ ‬البطولة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والبطولة‭ ‬المستحدثة‭ ‬وهي‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ (‬ Super ‭ ‬ Star ‭ ‬ League ‭+ ‬40‭) ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬موظفو‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬40‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬قد‭ ‬خفضت‭ ‬عدد‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬موظفي‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬رائد‭ ‬بابا‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬يسعده‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬احتضان‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬والتي‭ ‬لاقت‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هو‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬بالمملكة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬راعي‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬الأول‭ ‬بالمملكة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭.‬



