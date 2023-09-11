فليفل يشيد بنتيجة ومستوى المنتخب في هذه المشاركة منتخب الملاكمة يحصد 10 ميداليات في بطولة الإمارات المفتوحة
التاريخ
9/11/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصد المنتخب الوطني للملاكمة 10 ميداليات ملونة في مشاركته بمنافسات بطولة الإمارات المفتوحة للملاكمة والتي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة 7-11 سبتمبر، حيث شهدت البطولة مشاركة
منتخبات خليجية وعربية.
وقد حصل المنتخب على 10 ميداليات في هذه البطولة منها 7 ميداليات ذهبية حققها كل من: الملاكم آدم سمير في وزن فوق 80 كيلوجراما في فئة الناشئين، والملاكم علي بوخلاف في وزن 67 كيلوجراما في فئة الشباب، والملاكمة منار ثامر في وزن 50 كيلوجراما في فئة الشباب، والملاكم عزت ماخميتوف في وزن 54 كيلوجراما في فئة الرجال، الملاكم نور خان موسابييف في وزن 86 كيلوجراما في فئة الرجال، الملاكم
رشيد ميهرينفار في وزن 92 كيلوجراما بفئة الرجال ودانيس لابيتوف في وزن فوق 92 كيلوجراما بفئة الرجال، وميدالية فضية عبر الملاكمة مريم خميس في وزن 57 كيلوجراما في فئة السيدات وميداليتين برونزيتين، عبر الملاكم محمد مؤمن في وزن 48 كيلوجراما بفئة الناشئين والملاكم علي جعفر في وزن 80 كيلوجراما في فئة الرجال.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة راشد عيسى فليفل عن سعادته بهذه النتيجة المتميزة التي حققها المنتخب في هذه البطولة، مضيفا أن ما حققه المنتخب في هذه البطولة يأتي بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للرياضات القتالية، ودعم ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية للاتحاد الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، للارتقاء بمستوى المنتخبات القتالية وجميع منتسبيها، ودفعها لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف لسلسلة النتائج المشرفة التي حققها الألعاب القتالية لسجل الرياضة البحرينية.
وأشاد رئيس اتحاد الملاكمة بالجهود التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدير الفني بالاتحاد المدرب الإنجليزي توني ديفيس والجهاز الفني الوطني المساعد وأعضاء الجهاز الإداري في تهيئة المنتخب للمشاركة في هذه البطولة، مشيدا كذلك بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها ملاكمو وملاكمات المنتخب الوطني في هذه البطولة والتي أسفر عنها حصد المنتخب لهذه النتيجة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للمنتخب في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات القادمة.
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