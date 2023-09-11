Tuesday, 12 September 2023 04:55 GMT

فليفل يشيد بنتيجة ومستوى المنتخب في هذه المشاركة منتخب الملاكمة يحصد 10 ميداليات في بطولة الإمارات المفتوحة

9/11/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للملاكمة‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬بمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الإمارات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للملاكمة‭ ‬والتي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬7‭-‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة
منتخبات‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭.‬‮

وقد‭ ‬حصل‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬حققها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الملاكم‭ ‬آدم‭ ‬سمير‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬والملاكم‭ ‬علي‭ ‬بوخلاف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬67‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والملاكمة‭ ‬منار‭ ‬ثامر‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬50‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والملاكم‭ ‬عزت‭ ‬ماخميتوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬54‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬الملاكم‭ ‬نور‭ ‬خان‭ ‬موسابييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬86‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬الملاكم‮
‬رشيد‭ ‬ميهرينفار‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬92‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال‭ ‬ودانيس‭ ‬لابيتوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬92‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال،‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬عبر‭ ‬الملاكمة‭ ‬مريم‭ ‬خميس‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين،‭ ‬عبر‭ ‬الملاكم‭ ‬محمد‭ ‬مؤمن‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬والملاكم‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭.‬‮

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬القتالية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها،‭ ‬ودفعها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬‮

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الملاكمة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬كذلك‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ملاكمو‭ ‬وملاكمات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬أسفر‭ ‬عنها‭ ‬حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬لهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬متمنيا‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬‮




MENAFN11092023000055011008ID1107048970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث