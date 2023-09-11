حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للملاكمة‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬بمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الإمارات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للملاكمة‭ ‬والتي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬7‭-‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة

منتخبات‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭.‬‮

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وقد‭ ‬حصل‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬حققها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الملاكم‭ ‬آدم‭ ‬سمير‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬والملاكم‭ ‬علي‭ ‬بوخلاف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬67‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والملاكمة‭ ‬منار‭ ‬ثامر‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬50‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والملاكم‭ ‬عزت‭ ‬ماخميتوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬54‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬الملاكم‭ ‬نور‭ ‬خان‭ ‬موسابييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬86‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬الملاكم‮

‬رشيد‭ ‬ميهرينفار‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬92‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال‭ ‬ودانيس‭ ‬لابيتوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬92‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال،‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬عبر‭ ‬الملاكمة‭ ‬مريم‭ ‬خميس‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين،‭ ‬عبر‭ ‬الملاكم‭ ‬محمد‭ ‬مؤمن‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬والملاكم‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭.‬‮

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من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬القتالية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها،‭ ‬ودفعها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬‮

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وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الملاكمة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬كذلك‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ملاكمو‭ ‬وملاكمات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬أسفر‭ ‬عنها‭ ‬حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬لهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬متمنيا‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬‮

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