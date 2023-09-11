Tuesday, 12 September 2023 04:55 GMT

يخوض حاليا معسكرا في روسيا منتخب المصارعة يستعد للمشاركة في بطولة العالم بـ((صربيا)) وآسياد ((هانغتشو))

9/11/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمصارعة‭ ‬لخوض‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد،‭ ‬ومسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخب‭ ‬المصارعة‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬شامل‭ ‬عمر‭ ‬وشامل‭ ‬محمد،‭ ‬و5‭ ‬مصارعين‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين،‭ ‬علي‭ ‬بيك،‭ ‬خضير‭ ‬سيف‭ ‬الدين،‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬ومحمد‭ ‬رسول،‭ ‬حاليا‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبا‭ ‬في‭ ‬روسيا،‮
‬الذي‭ ‬تتخلله‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬ونزالات‭ ‬ودية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عالمية‭ ‬المصارعة‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمصارعة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عبدالحسين‭ ‬حاجي‭ ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمصارعة‭ ‬يواصل‭ ‬تحضيراته‭ ‬المكثفة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بصربيا‭ ‬ومسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭. ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬وحصد‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا‭.‬‮

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الملاكمة‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بلورة‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬مشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭.‬‮

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارعة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المصارعين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالوصول‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭.‬‮


MENAFN11092023000055011008ID1107048969

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث