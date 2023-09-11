يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمصارعة‭ ‬لخوض‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد،‭ ‬ومسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخب‭ ‬المصارعة‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬شامل‭ ‬عمر‭ ‬وشامل‭ ‬محمد،‭ ‬و5‭ ‬مصارعين‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين،‭ ‬علي‭ ‬بيك،‭ ‬خضير‭ ‬سيف‭ ‬الدين،‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬ومحمد‭ ‬رسول،‭ ‬حاليا‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبا‭ ‬في‭ ‬روسيا،‮

‬الذي‭ ‬تتخلله‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬ونزالات‭ ‬ودية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عالمية‭ ‬المصارعة‭.‬‮

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمصارعة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عبدالحسين‭ ‬حاجي‭ ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمصارعة‭ ‬يواصل‭ ‬تحضيراته‭ ‬المكثفة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بصربيا‭ ‬ومسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭. ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬وحصد‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا‭.‬‮

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وأكد‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الملاكمة‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بلورة‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬مشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارعة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المصارعين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالوصول‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭.‬‮

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