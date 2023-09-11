يخوض حاليا معسكرا في روسيا منتخب المصارعة يستعد للمشاركة في بطولة العالم بـ((صربيا)) وآسياد ((هانغتشو))
التاريخ
9/11/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستعد المنتخب الوطني للمصارعة لخوض المشاركات القادمة والمتمثلة في خوض منافسات بطولة العالم للمصارعة المقرر إقامتها في الفترة 14-20 سبتمبر الجاري بالعاصمة الصربية بلغراد، ومسابقة المصارعة بدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.
ويخوض منتخب المصارعة المكوّن من المدربين شامل عمر وشامل محمد، و5 مصارعين هم: أحمد تاج الدين، علي بيك، خضير سيف الدين، محمد شريف ومحمد رسول، حاليا معسكرا تدريبا في روسيا،
الذي تتخلله حصص تدريبية صباحية ومسائية ونزالات ودية، والذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تحضيرا للمشاركة في عالمية المصارعة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة عبدالرضا عبدالحسين حاجي إن المنتخب الوطني للمصارعة يواصل تحضيراته المكثفة، وذلك للمشاركات المقبلة في بطولة العالم بصربيا ومسابقة المصارعة بدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو. حيث يتطلع المنتخب إلى الظهور المشرف وحصد النتائج الإيجابية التي تعزز من الحضور البحريني في رياضة المصارعة قاريا ودوليا.
وأكد أن اتحاد الملاكمة يسير وفق الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لمواصلة الجهود في تطوير جميع الرياضات القتالية ولا سيما رياضة المصارعة، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل من خلال بلورة سياسات العمل التي وضعها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لتطوير مستوى رياضة المصارعة البحرينية من خلال البرامج التي تسهم في رفع مستوى هذه الرياضة، بالشكل الذي يدفع الفرق والمنتخبات الوطنية إلى تقديم مستويات فنية مشرفة وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المشاركات.
وأضاف رئيس اتحاد المصارعة أن المنتخب يتطلع من خلال هذه المشاركات إلى حصد النقاط التي تسهم في تقدم المصارعين على مستوى التصنيف الدولي، وذلك للوصول إلى التصنيف الذي يؤهلهم لتحقيق تطلعات الاتحاد بالوصول والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس 2024، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمنتخب في تحقيق أفضل النتائج في هذه البطولات.
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