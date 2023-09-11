لتنظيم بطولة الخليج الأولى للياقة البدنيةاتحاد كمال الأجسام يوقع اتفاقية شراكة مع اتحاد الإمارات
التاريخ
9/11/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة عقد شراكة مع اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية للتنظيم والإشراف على بطولة الخليج الأولى للياقة البدنية التي ستتزامن اقامة منافساتها مع بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام وذلك في 20 و21 من شهر أكتوبر القادم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ووقع العقد من جانب الاتحاد البحريني يوسف خنجي عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، ومن جانب اتحاد الإمارات السيد أحمد بوظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية وذلك الأسبوع الماضي بمقر اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي، حيث ستقوم لجنة اللياقة البدنية التابعة لاتحاد الامارات بالتنظيم والاشراف على بطولة اللياقة البدنية الخليجية في البحرين لما تمتلكه من خبرة واسعة في هذا المجال، وحول هذه الاتفاقية أوضح يوسف خنجي عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني رئيس لجنة الحكام أنه بتوجيهات من سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني وبناء على التعاون بين الاتحادين الشقيقين تمت الاستعانة بخبرات الاتحاد الاماراتي الشقيق للاشراف على هذه البطولة كي تكون باكورة بطولات اللياقة البدنية لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وخصوصاً في السنوات الأخيرة التي باتت تحظى فيها هذه الرياضة بانتشار واسع وممارسة الكثيرين لها من مختلف الأعمار والجنسين، ويوليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أهمية كبيرة ويقيم لها المسابقات والبطولات الدولية حتى مع بطولات العالم لبناء الأجسام التي تتزامن اقامتها معها، لذا فقد حرص الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية على تنظيم هذه البطولة على مستوى دول الخليج مع النسخة الأولى لبطولة بناء الأجسام، كما أن ما يربطنا مع اتحاد الامارات من روابط عدة ومشاركات متنوعة في مجال رياضة بناء الأجسام يجعلنا نفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات أخرى، فكل الشكر والتقدير للقائمين عليه على رأسهم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وجميع أعضاء مجلس الادارة الذين رحبوا بالتعاون والشراكة معنا أجمل ترحيب.
وسيعلن اتحاد كمال الأجسام بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الامارات كافة التفاصيل لبطولة الخليج للياقة البدنية خلال الأيام القليلة القادمة.
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