وقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للتنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬ستتزامن‭ ‬اقامة‭ ‬منافساتها‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ووقع‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬خنجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بوظبوي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بدبي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬لجنة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التابعة‭ ‬لاتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬بالتنظيم‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وحول‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أوضح‭ ‬يوسف‭ ‬خنجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬أنه‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخبرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشقيق‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كي‭ ‬تكون‭ ‬باكورة‭ ‬بطولات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحظى‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتشار‭ ‬واسع‭ ‬وممارسة‭ ‬الكثيرين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسين،‭ ‬ويوليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويقيم‭ ‬لها‭ ‬المسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬اقامتها‭ ‬معها،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يربطنا‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬عدة‭ ‬ومشاركات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬يجعلنا‭ ‬نفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬أوسع‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى،‭ ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للقائمين‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬الشرقي‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الذين‭ ‬رحبوا‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬معنا‭ ‬أجمل‭ ‬ترحيب‭.‬

وسيعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭.‬



