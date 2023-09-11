Tuesday, 12 September 2023 04:55 GMT

لتنظيم بطولة الخليج الأولى للياقة البدنيةاتحاد كمال الأجسام يوقع اتفاقية شراكة مع اتحاد الإمارات

9/11/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للتنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬ستتزامن‭ ‬اقامة‭ ‬منافساتها‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ووقع‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬خنجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بوظبوي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بدبي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬لجنة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التابعة‭ ‬لاتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬بالتنظيم‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وحول‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أوضح‭ ‬يوسف‭ ‬خنجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬أنه‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخبرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشقيق‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كي‭ ‬تكون‭ ‬باكورة‭ ‬بطولات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحظى‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتشار‭ ‬واسع‭ ‬وممارسة‭ ‬الكثيرين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسين،‭ ‬ويوليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويقيم‭ ‬لها‭ ‬المسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬اقامتها‭ ‬معها،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يربطنا‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬عدة‭ ‬ومشاركات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬يجعلنا‭ ‬نفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬أوسع‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى،‭ ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للقائمين‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬الشرقي‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الذين‭ ‬رحبوا‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬معنا‭ ‬أجمل‭ ‬ترحيب‭.‬

وسيعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الامارات‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭.‬


MENAFN11092023000055011008ID1107048968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث