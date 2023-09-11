الاجتماع الأول للجنة الاحتراف باتحاد السلة

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأوضاع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد،‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سعود‭ ‬البحري‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬البحري‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬لائحة‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأوضاع‭ ‬اللاعبين‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬اطلاعٍ‭ ‬كامل‭ ‬بها‭.‬

وبعدها‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬والمهام‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬كالتالي،‭ ‬عبدالله‭ ‬المعراج‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬مقررا‭ ‬للجنة،‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬والتسجيل‭. ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأوضاع‭ ‬اللاعبين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بلوائح‭ ‬شؤون‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬عبر‭ ‬رسم‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬الفعالة‭ ‬بما‭ ‬يوازي‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬الكبير‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬سعود‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬التالين‭: ‬عبدالله‭ ‬المعراج،‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان،‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬المعولي‭ ‬وأحمد‭ ‬آل‭ ‬محمود‭.‬



