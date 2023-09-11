الاجتماع الأول للجنة الاحتراف باتحاد السلة

الاجتماع الأول للجنة الاحتراف باتحاد السلة
التاريخ
9/11/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد البحريني لكرة السلة الاجتماع الأول لها بعد التشكيل الجديد، بمقر الاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة سعود البحري.
وفي بداية الاجتماع، رحب البحري بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى ثقة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأعضاء اللجنة للمضي قدمًا على التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل الاتحاد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي سيتم العمل بها لكي يكون الأعضاء على اطلاعٍ كامل بها.
وبعدها تم توزيع المناصب والمهام على أعضاء اللجنة كالتالي، عبدالله المعراج نائبا لرئيس اللجنة، أحمد آل محمود مقررا للجنة، جعفر سلمان مسؤولاً عن الاعتماد والتسجيل. وسيكون على عاتق لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين العمل على التطوير والارتقاء بلوائح شؤون الاحتراف وأوضاع وانتقالات اللاعبين، عبر رسم البرامج والخطط والسياسات الفعالة بما يوازي حجم العمل الكبير القائم في الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وتتكون لجنة الحكام التي يترأسها سعود البحري من الأعضاء التالين: عبدالله المعراج، جعفر سلمان، د. حسن المعولي وأحمد آل محمود.
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