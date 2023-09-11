منتخبات عالمية مع منتخبنا السلاوي بتصفيات أولمبياد 2024

منتخبات عالمية مع منتخبنا السلاوي بتصفيات أولمبياد 2024
التاريخ
9/11/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) المنتخبات التي ستشارك في التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وعددها 24 منتخباً وهم: من آسيا البحرين ولبنان والفلبين، من أوروبا سلوفينيا، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، اسبانيا، اليونان، مونتينغرو، جورجيا، فنلندا، كرواتيا وبولندا، من افريقيا مصر، انغولا، ساحل العاج والكاميرون، من الأمريكيتين بورتريكو، البرازيل، الدومينيكان، المكسيك وجزر الباهاماس، ومن اوقيانوسيا منتخب نيوزلندا، بحيث أصبح المجموع 24 فريقاً سيتم توزيعهم على 4 مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات سيلاقون بعضهم بعضاً بطريقة نصف الدوري بنظام التجمع في بلد واحد من ضمن نفس المجموعة، ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط للأولمبياد وتخرج المنتخبات الأخرى من المنافسة، وسيتم تحديد الدول الأربع التي ستستضيف التصفيات النهائية في شهر نوفمبر القادم وبعدها سيتم إعلان جدول المباريات.
وتضم التصفيات منتخبات عالمية متطورة جداً لكن لم تسعفها نتائجها في كأس العالم الأخيرة للتأهل المباشر، وبحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي في فبراير الماضي فإن من المتواجدين معنا في التصفيات منتخب إسبانيا المصنف الأول عالمياً، سلوفينيا السابع عالمياً، ليتوانيا الثامن، اليونان التاسع، إيطاليا العاشر، البرازيل المصنفة 13 عالمياً، بولندا 14، مونتينغرو 18.
ويأمل منتخبنا في الظهور بصورة مميزة ليعكس مدى التطور الذي وصل إليه مؤخراً وبالذات حينما تأهل الشهر الماضي للمنافسات النهائية لهذه التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الآسيوية التي أقيمت في دمشق بسوريا من خلال الفوز على خمسة منتخبات هي السعودية وكازاخستان وسوريا واندونيسيا والهند.
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