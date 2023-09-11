منتخبات عالمية مع منتخبنا السلاوي بتصفيات أولمبياد 2024

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وعددها‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬وهم‭: ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬البحرين‭ ‬ولبنان‭ ‬والفلبين،‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬لاتفيا،‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬اسبانيا،‭ ‬اليونان،‭ ‬مونتينغرو،‭ ‬جورجيا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبولندا،‭ ‬من‭ ‬افريقيا‭ ‬مصر،‭ ‬انغولا،‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬والكاميرون،‭ ‬من‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بورتريكو،‭ ‬البرازيل،‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬المكسيك‭ ‬وجزر‭ ‬الباهاماس،‭ ‬ومن‭ ‬اوقيانوسيا‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬بحيث‭ ‬أصبح‭ ‬المجموع‭ ‬24‭ ‬فريقاً‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬سيلاقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضاً‭ ‬بطريقة‭ ‬نصف‭ ‬الدوري‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬فقط‭ ‬للأولمبياد‭ ‬وتخرج‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬وبعدها‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭.‬

وتضم‭ ‬التصفيات‭ ‬منتخبات‭ ‬عالمية‭ ‬متطورة‭ ‬جداً‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تسعفها‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬تصنيف‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬المتواجدين‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً،‭ ‬سلوفينيا‭ ‬السابع‭ ‬عالمياً،‭ ‬ليتوانيا‭ ‬الثامن،‭ ‬اليونان‭ ‬التاسع،‭ ‬إيطاليا‭ ‬العاشر،‭ ‬البرازيل‭ ‬المصنفة‭ ‬13‭ ‬عالمياً،‭ ‬بولندا‭ ‬14،‭ ‬مونتينغرو‭ ‬18‭.‬

ويأمل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬مؤخراً‭ ‬وبالذات‭ ‬حينما‭ ‬تأهل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬للمنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بسوريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭ ‬السعودية‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وسوريا‭ ‬واندونيسيا‭ ‬والهند‭.‬

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